Samsung Galaxy S22 FE anulowany. Co z hitową serią?

Samsung Galaxy S22 FE miał być kolejnym hitowym pomysłem południowokoreańskiego producenta. Najnowsze informacje mówią jednak, że gigant zrezygnował z jego produkcji. Czy to koniec popularnej serii?

Samsung rezygnuje z tegorocznej edycji FE

Samsung Galaxy S20 FE stał się prawdziwym hitem sprzedażowym. Smartfon oferował wydajność i funkcje flagowca, jednak był o wiele tańszy. S21 FE nie odniósł już tak wielkiego sukcesu, jednak branża spodziewała się, że południowokoreański producent zaatakuje rynek w 2022 roku kolejną edycją Fan Edition. Wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie.

Jak podają najnowsze przecieki, Samsung Galaxy S22 FE nie pojawi się w tym roku na rynku. Powodem ma być brak układów SoC na rynku. To też było powodem niepowodzenia poprzedniej generacji smartfona z dopiskiem FE, ponieważ S21 było zdecydowanie droższe niż generacja, która osiągnęła sukces. Koreański producent stanął przed ciężkim wyborem, który zdecydował o anulowaniu tegorocznej edycji FE.

Galaxy S20 FE okazał się hitem. Niestety, nie dowiemy się, czy S22 FE podzieli jego, ponieważ producent anulował produkcję tego modelu.

Dlaczego Samsung Galaxy S22 FE nie zadebiutuje w tym roku?

Jak podają koreańskie media, z powodu braku układów SoC na rynku Samsung stanął przed ciężkim wyborem – wyprodukować mniejszą ilość Galaxy S22 Ultra lub całkowicie anulować produkcję modelu Samsung Galaxy S22 FE. Producent postawił na swojego flagowca, co nie powinno nikogo dziwić, choć wielu może czuć się tą decyzją mocno rozczarowanym. W planach producenta było wypuszczenie na rynek ok. 3 milionów sztuk S22 FE.

W związku z niedoborem układów SoC gigant technologiczny z Korei Południowej zdecydował, że w tym roku postawi na model S22 Ultra, licząc na to, że w przyszłym roku sytuacja na rynku ulegnie poprawie i będzie mógł stworzyć odpowiednią liczbę modelu Ultra oraz FE. S22 Ultra osiąga bardzo dobre wyniki i przekracza oczekiwania koncernu co do sprzedaży. Liczby mówią, że model ten sprzedał się w nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy.

Na całe szczęście wiele wskazuje na to, że Galaxy S21 FE nie był ostatnim modelem w tej serii. Pomimo tego, że Samsung Galaxy S22 FE nie powstanie, to jednak gigant technologiczny z Korei Południowej nie zamierza całkowicie uśmiercać tej serii. Kolejna odsłona modelu ma pojawić się w przyszłym roku i tak jak poprzednio nakład ma liczyć ok. 3 miliony egzemplarzy.

Źródło: TheLec