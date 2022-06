Serena Williams wraca na kort! Pojawi się na Wimbledonie.

A to ci niespodzianka! Gwiazda tenisa, Serena Williams wraca na kort. Poinformowała o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Mamy ją zobaczyć na Wimbledonie.

Taka wiadomość pojawiła się na profilu Sereny na Instagramie. Wykorzystując „szyfr” przekazała swoim fanom, że wraca na kort. „SW and SW19. It’s a date. 2022 See you there. Let’s Go”. Analizując opis możemy wywnioskować, że SW 19 to kod pocztowy Wimbledonu, natomiast SW to przecież inicjały tenisistki. Da sobie radę? W końcu, jakby nie patrzeć, ma czterdzieści lat.

Tenis to wymagający sport. Wie o tym doskonale Serena, która w ubiegłym roku zrezygnowała z gry przez kontuzję uda. Spadek w rankingu oznacza również, że była „rakieta numer jeden” będzie musiała skorzystać z jednej z „dzikich kart”. Czy uda się jej takową zdobyć? Dowiemy się niebawem. Nie wiadomo również, czy Williams zagra w grze pojedynczej czy na przykład z siostrą bądź w formule mieszanej.

Warto przypomnieć, że Serena Williams dotarła do finału w latach 2018 oraz 2019. W przypadku pojedynczej gry, aż 72-krotnie zwyciężała w turniejach WTA. Mało tego, mowa o aż 23 wielkoszlemowych.