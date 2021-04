Sergio Aguero – to już pewne. Zagra z Messim?!

Sergio Aguero, jeden z topowych zawodników “The Citizen” i reprezentacji Argentyny, w letnim okienku transferowym ma opuścić swój klub. Pewnym kierunkiem jego kariery okazuje się “Duma Katalonii”

Sergio Aguero – filar Manchesteru City

Ciężko zaprzeczyć temu, jak kluczowym zawodnikiem w Manchesterze City jest Sergio Aguero. 10 letnia przygoda Argentyńczyka związana z grą dla “The Citizen” jest bogata w liczby. Od lipca 2011 roku, Aguero rozegrał 385 spotkań, strzelając 257 bramek.

U boku reprezentacyjnego kolegi

Messi i Sergio Aguero to dobrzy reprezentacyjni “kumple”. Ten pierwszy jeszcze niedawno zapowiadał odejście z Barcelony z powodu słabych wyników jego drużyny oraz atmosfery wewnątrz klubu. Jak się okazuję przejście Sergio do “Blaugrany” może zatrzymać Messiego w Barcelonie. Obaj z przyjemnością zagraliby obok siebie. Taka kolei rzeczy na pewno pozytywnie wpłynęłaby na wyniki Barcelony a także reprezentacji Argentyny. Obaj są podstawowymi zawodnikami “Albiceleste” więc klubowa współpraca znacząco poprawiła by ich zgranie i wpłynęła pozytywnie na ofensywę Argentyny.

Wygasający kontrakt Sergio Aguero pozostawia go na rynku transferowym w roli “bezrobotnego”. Do tej pory w swojej seniorskiej karierze grał tylko w 2 klubach. Z argentyńskiej młodzieżówki Atletico Independiente przeszedł do Premier Division by tam reprezentować Atletico Madryt. Po pięciu latach w lidze hiszpańskiej „Kun” podpisał kontrakt ze swoim teraźniejszym klubem – Manchesterem City.

Przed 33 latkiem jeszcze kilka sezonów gry na pełnych obrotach. Z ciekawością będziemy przyglądać się rozwojowi zdarzeń. Czy w dublecie z Messim wniesie świeży powiew w ataku Barcelony?