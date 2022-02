Silver Monkey X SMGK1000 – recenzja ciekawej klawiatury

Zupełnie niespodziewanie, zupełnie przypadkowo, zdecydowałem zrobić recenzję klawiatury, na którą trafiłem w jednym z popularnych sklepów. Mowa o Silver Monkey X SMGK1000. Zachęca ceną i możliwościami, które zdają się być lepsze niż wskazuje na to kwota. Czy jest warta uwagi? Zapraszam do lektury recenzji.

Wstęp i specyfikacja

Choć może się wydawać, że na rynku klawiatur trudno zaistnieć, to jest jednak nieco inaczej. Rynek ten nie jest szczelny. Wciąż można zaoferować coś ciekawego, a co ważne, odpowiednio wycenionego. Taką klawiaturą jest Silver Monkey, którą dziś testuję. Producent wycenił ją na 269 złotych. W tej kwocie jej specyfikacja, przynajmniej na papierze, prezentuje się dość obiecująco. Wizualnie prezentuje się standardowo, ot prosta zabudowana konstrukcja bez zbędnych wodotrysków. Może się podobać. Nie zabrakło podświetlenia RGB, aczkolwiek nie przewidziano oprogramowania. Przejdźmy do specyfikacji.

Rozmiar: TKL (bez bloku numerycznego)

Układ: US ANSI

Przełączniki: Kailh Brown

Typ przełącznika: Dotykowy (tactile)

Typ klawiatury: Zamknięta (closed design)

Podświetlenie: RGB, Punktowe

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Materiał keycapów: ABS

Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Oprogramowanie: Nie

Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Łączność: USB-C

Hotswap przełączników: Tak

Waga: 879 g (bez kabla)

Konstrukcja i jakość wykonania Silver Monkey X SMGK1000

Silver Monkey X SMGK1000 nie pozostawia niczego do życzenia w kwestii jakości wykonania. Konstrukcja jest sztywna, nie wygina się i nie wydaje niepożądanych dźwięków podczas nacisku. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego (mount plate jest oczywiście metalowy), jednak jest ono dobrej jakości i sprawia dobre wrażenie. Waga klawiatury jest więcej niż wystarczająca, co w połączeniu z gumami antypoślizgowymi na spodzie, skutecznie zapobiega przypadkowym przesunięciom. Keycapy są wykonane z ABSu. Są sztywne i dość twarde. Są naturalnie wytwarzane za pomocą techniki podwójnego wtrysku, więc nie ma obaw o zdarcie się legend po czasie.

Do zestawu producent dorzucił naturalnie kabel USB-C w oplocie. Jest on dość miękki i łatwo układa się na biurku. Przełączniki obecne w Silver Monkey X SMGK1000 to Kailh, jednak różnią się one nieco od standardowych. Są stabilniejsze przez swoją konstrukcję. Jeśli chodzi o płynność i gładkość to ta jest na akceptowalnym poziomie. Da się wyczuć tarcie, ponad to czasem można usłyszeć brzęczenie sprężyn. Jest to jednak do zaakceptowania w tej cenie. Szczególnie, że klawiatura dysponuje 5-pinowym hotswapem, więc zmiana przełączników jest prosta. Stabilizatory zostały nasmarowane fabrycznie, co zasługuje na plus. Poniżej test dźwięku.

Podświetlenie i wyposażenie

Jak wspominałem, Silver Monkey X SMGK1000 dysponuje pełnym podświetleniem RGB. Jest ono dobrej jakości. Jasność stoi na więcej niż akceptowalnym poziomie. Naturalnie jednak barwa biała wpada w poświatę różowego. Jest to zrozumiałe, zważywszy, że klawiatura nie dysponuje osobną białą diodą, co powoduje, że ten kolor powstaje przez zmieszanie wszystkich trzech bazowych.

W zestawie znajduje się przewód USB-C>USB-B, keycap puller oraz switch puller. W cenie klawiatury jest to jak najbardziej do przyjęcia. Wracając do podświetlenia, o ile brak oprogramowania da się jeszcze przyjąć, o tyle brak oznaczeń na klawiszach odpowiedzialnych za zmianę efektów jest już problemem. Skrótów trzeba się nauczyć na pamięć. Na szczęście nie ma ich zbyt wiele. Poniżej krótkie przedstawienie efektów świetlnych.

