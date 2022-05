Obecnie na rynku posiadamy składane ekrany, jednak wykorzystuje się je głównie w smartfonach. Kiedy takie rozwiązanie trafi do laptopów? Być może już niedługo, ponieważ firma BOE zaprezentowała 17,3-calowy składany ekran AMOLED, którego zastosowaniem są właśnie przenośne komputery.

Pierwszy taki ekran na rynku przeznaczony do laptopów

Wiele teraz słyszmy o składanych smartfonach, ponieważ wydaje się, że tak właśnie wygląda kolejna ewolucja na rynku smartfonów. Nie każdy jest zwolennikiem takiego rozwiązania, jednak nie każdemu też podobała się przejście z konstrukcji z klawiaturą, na urządzenia z ekranem dotykowym. Branża technologiczna nie lubi stania w miejscu, dlatego też składane smartfony to przyszłość.

O ile o smartfonach ze składanym ekranem słyszymy już od jakiegoś czasu, to jednak w przypadku laptopów nie mamy takich wieści. Wydaje się jednak, że już wkrótce na rynku będą mogły pojawić się urządzenia o takiej konstrukcji, a to ze względu na projekt zaprezentowany przez chińską firmę BOE, która podczas targów przedstawiła 17,3-calowy składany ekran AMOLED.

Składany ekran AMOLED wkrótce trafi do laptopów? BOE zaprezentowało takie rozwiązanie 27

17,3-calowy składany ekran AMOLED zaoferuje bardzo dobre parametry

Podczas tragów SID Display Week chińska firma BOE zaprezentowała 17,3-calowy składany ekran AMOLED, który wkrótce może być stosowany we flagowych laptopach. Producent oznaczył swój produkt, jako „f-OLED”, gdzie literka „f” zapewne oznacza foldable. Jest to pierwszy tego typu wyświetlacz na rynku skierowany do przenośnych komputerów. Warto zaznaczyć również, że jest to ekran sporych rozmiarów.

Producent przewiduje, że 17,3-calowy składany ekran AMOLED będzie występował w formie pełnowymiarowego wyświetlacza, jak i składanego ekranu. Będzie istniała możliwość wyposażenia go w czytnik linii papilarnych, który oczywiście zostanie umieszczony pod ekranem. Będzie możliwość zamontowania także kamerki ukrytej pod wyświetlaczem.

Jak 17,3-calowy składany ekran AMOLED prezentuje się pod względem parametrów? Matryca ma oferować bardzo dobre właściwości, tak przynajmniej zapewnia producenta. Według informacji ma on wyświetlać obraz w formacie 4:3 i rozdzielczości 2560 x 1920 pikseli. Co więcej, znajdziemy tutaj 100 proc. pokrycie palety barw DCI-P3. Panel firmy BOE na początku trafi do ASUS ZenBook 17 Fold OLED, który ma zadebiutować na rynku na jesieni tego roku.

ASUS ZenBook 17 Fold OLED będzie pierwszym laptopem na rynku, który wykorzysta składany ekran.

Źródło: Gizmochina