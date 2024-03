Składany smartfon Samsunga za 3 tys. zł w drodze!

Składany smartfon Samsunga, niezależnie czy jest to model z serii Z Fold, czy Z Flip, nie należy do najtańszych. Producent, chcąc zwiększyć popularność takich smartfonów, planuje wypuszczenie na rynek budżetowej wersji modelu Flip. Jego cena ma wynosić nieco ponad 3 tys. złotych!

Budżetowy składany smartfon Samsunga w drodze

Największą bolączką składanych smartfonów nie jest ich mechanizm czy wygoda użytkowania, a cena. Modele o składanym ekranie są wysoko wyceniane przez producentów, a ta głównie za sprawą rozwiązań technologicznych, które są w nich wykorzystywane.

Wkrótce może się to jednak zmienić, ponieważ wygląda na to, że idzie do nas fala budżetowych składaków i jedną z propozycji będzie tańszy Z Flip6. Tak, składany smartfon Samsunga ma być dostępny w okrojonej, a przez to tańszej, wersji. Czy szykuje nam się hit? Jest na to spora szansa!

Budżetowy składak Samsunga ma oferować gorszą specyfikację od nadchodzącego Z Flip6. Fot. Samsung, na zdjęciu Z Flip5.

Gigant chce pokrzyżować plany Apple

Co oczywiste, budżetowy składany smartfon Samsunga oferowałby słabszą specyfikację – producent zastosowałby tutaj m.in. słabszy procesor, gorszy wyświetlacz i aparaty. Największą różnicą byłaby jednak cena. Raport sugeruje, że telefon ten zostanie wyceniony na 800 USD (3 100 PLN), gdzie ceny Z Flip5 startują od 3,5 tys. złotych.

Co ciekawe, premiera telefonu ma odbyć się w późniejszym terminie niż Z Flip6 i Z Fold6. Jak podaje The Elec, produkcja flagowych modeli zacznie się na początku maja 2024 roku, czyli dwa/trzy tygodnie niż zazwyczaj. To przełoży się na wcześniejszą premierę. Budżetowy smartfon ma zadebiutować w późniejszym terminie… zbliżonym do premiery iPhone 16. Tym ruchem Samsung chce zabrać uwagę od premiery nowych smartfonów Apple.

Słabsza specyfikacja odbije się na cenie, która będzie niższa. Fot. Samsung, na zdjęciu Z Flip5. Co ciekawe, Samsung chce zaprezentować tańszą wersję modelu w okolicach premiery serii iPhone 16. Fot. Samsung, na zdjęciu Z Flip 5.

