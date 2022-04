Sky Bridge w Czechach czyli 95 m nad doliną. Odważysz się?

Lubię podróże, ale są miejsca na świecie, których nie odwiedzę za żadne skarby. Mam nową taką lokalizację na mapie. To Sky Bridge w Czechach, czyli most o długości 721 metrów, który „wisi” na wysokości 95 metrów.

Nie ukrywam, patrząc na filmy i zdjęcia z tej lokalizacji, mój mózg sam mi podpowiada, że nie ma szans bym z moim lękiem wysokości przeszedł 721 metrów mostu Sky Bridge bez… pampersa. Tak czy inaczej, myślę, że to bardzo ciekawe miejsce dla kogoś, kto nie ma takich problemów jak ja. Tym bardziej, że tak naprawdę most znajduje się praktycznie tuż przy granicy. Konkretnie chodzi o Dolinę Młyniską, która znajduje się niedaleko miejscowości Dolni Moravy.

Sky Bridge w Czechach czyli 95 m nad doliną.

Bez dwóch zdań, obiekt w Czechach robi wrażenie. Najciekawsze jest to, że kładka ma tylko 1,2 metra szerokości, co również wpływa na odczucia. Czesi budowali ją dwa lata, a cały a ścieżka edukacyjna ma dwa kilometry! Inne liczby również robią wrażenie. W najwyższym punkcie mamy 95 metrów do ziemi, a sama kładka zamontowana jest na wysokości od 1110 do 1116 metrów nad poziomem morza. Autorzy projektu zastosowali sześć głównych lin nośnych oraz sześćdziesiąt lin wiatrowych o różnych średnicach.

Samo przejście jest oczywiście ogromną dawką adrenaliny, ale przy okazji możemy zyskać trochę wiedzy. Mowa o trasie edukacyjnej „Most Czasu”, która prezentuje turystom historię regionu. Warto zabrać ze sobą smartfon, gdyż wspomniana ścieżka to miejsce przygotowane w formie gry dla dzieci i dorosłych.

Sky Bridge w Czechach – cennik i godziny otwarcia

Jak informują na swojej stronie internetowej, z której pochodzą przy okazji fotki, miejsce to jest dostępne od 10:00 do 17:00 do końca czerwca. W okresie wakacyjnym, a więc w lipcu i sierpniu, będzie można odwiedzić Sky Bridge w godzinach 9:30 – 18:00.

Jeśli macie chęć wejść na sam most, warto skorzystać ze wspomnianej strony, bowiem bilety są tańsze online. Wejściówka na Sky Bridge bez przejazdu kolejką kosztuje 350 CZK czyli około 66 złotych dla osoby dorosłej lub 245 CZK (około 45 zł) dla dziecka do 14,9 (?) lat. Wybierając opcję pakietu z wejściem na ścieżkę Sky Walk, wstęp na most oraz przejazd kolejką góra i dół musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1105 CZK czyli około 110 zł za osobę dorosłą lub 765 CZK (145 zł) za dziecko do 14,9 lat. Oczywiście, dokładny cennik znajdziecie na stronie, którą podałem.

