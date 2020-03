Słuchawki Audictus Endorphine i Audictus Adrenaline 2.0 – test modeli dla aktywnych

Trenowanie bez muzyki jest możliwe, jednak nie aż tak przyjemne. Muzyka potrafi dać kopa do pokonywania kolejnych kilometrów, dlatego warto wyposażyć się w słuchawki, które nie tylko zapewnią komfort podczas aktywności fizycznej, ale również oferują wysokiej jakości dźwięk. Jeśli macie ograniczony budżet to słuchawki Audictus Endorphine i Audictus Adrenaline 2.0 będą bardzo ciekawą propozycją.

Słuchawki Audictus Endorphine cechuje bardzo dobre wykonanie

Audictus Endorphine to pierwsza propozycja producenta skierowana głównie do osób uprawiających sport. Konstrukcja modelu została wykonana z przyjemnego w dotyku plastiku, który sprawia wrażenie wytrzymałego. Na przetwornikach, od zewnętrznej strony, znajdziemy czerwone elementy wykonane z gumy. Przy prawej słuchawce umieszczony został pilot, za pomocą którego możemy regulować głośność, zmieniać utwory czy parować i włączać słuchawki. W tym elemencie ukryty został również akumulator.

Słuchawki Audictus Endorphine bardzo dobrze leżą w uszach. Przy gwałtowniejszych ruchach nie wypadają i leżą mocno. W zestawie znajdziemy gumowe nasadki w różnych rozmiarach oraz specjalne, gumowe haczyki, które gwarantują stabilność podczas biegania czy ćwiczeń na siłowni. Od wyboru odpowiedniego rozmiaru gumowych nasadek zależy jak wyciszone będzie otoczenie. Ogólnie rzecz biorąc pasywne wyciszenie świata zewnętrznego stoi na dobrym poziomie. Producent dodatkowo dołożył do słuchawek materiałowy pokrowiec.

Na plus trzeba zaliczyć płaski kabel, który nie ma tendencji do plątania się, nawet w kieszeni.

Słuchawki Audictus Endorphine posiadają certyfikat IPX4 mówiący o tym, że są one odporne na zachlapania czy pot.

Zadowalający czas pracy

Akumulator jaki wykorzystano w słuchawkach Audictus Endorphine według zapewnień producenta powinien wystarczyć na pięć godzin słuchania muzyki. Rzeczywisty czas pracy słuchawek to około 4 godzin, więc wyniki te są do siebie zbliżone.

Słuchawki Audictus Endorphine oferują przyjemny dźwięk o ciepłej barwie

W słuchawkach Audictus Endorphine producent wykorzystał przetworniki o średnicy 9 mm. Pasmo przenoszenia słuchawek to 20 – 20000, dynamika 118 dB, a impedancja 16. Słuchawki grają dobrze, dźwięk jest czysty, barwa ciepła i po włączeniu utworu przywita nas przyjemny, rozrywkowy bas. Taka natura słuchawek sprawi, że będą one świetnym kompanem podczas ćwiczeń czy biegu. Nie każdy gatunek będzie jednak brzmiał tutaj dobrze. Znajdziemy tutaj sporo niskich tonów, mniej tych wysokich. Ogólnikowo mówiąc słuchawki Endorphine to dobry wybór dla osób, które będą w nich ćwiczyć i większą uwagę będą przykładać do wykonywanego treningu niż muzyki.

W słuchawkach znajdziemy Bluetooth w wersji 4.1. Technologia ta sprawia, że sygnał jest stabilny, a użytkownik nie doświadcza opóźnień dźwięku podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Cena za model Audictus Endorphine to około 90 złotych.

Audictus Adrenaline 2.0 wykonane z metalu

Audictus Adrenaline 2.0 to z kolei droższa propozycja dla osób lubiących spędzać czas aktywnie. Po otworzeniu pudełka widzimy, że jest to model o kilka klas wyżej niż wyżej opisane Endorphine. W zestawie znajdziemy etui o sztywnej konstrukcji oraz różnego rodzaju dodatki.

Same słuchawki Adrenaline 2.0 wykonane zostały z połączenia dwóch materiałów – stopu metalu oraz plastiku. Kopułki wykonane zostały z metalu, z dbałością o szczegóły. Każdy element jest świetnie spasowany. Metaliczny kolor sprawia, że słuchawki wyglądają na droższe niż są w rzeczywistości. Na prawej słuchawce znajdziemy pilot oraz akumulator.

Komfort podczas korzystania

Na końcówkach kopułek słuchawek znajdziemy magnes, dzięki czemu gdy z nich nie korzystamy z łatwością możemy je ze sobą spiąć i nie ryzykować zgubienia ich. Tak samo jak w przypadku Endorphine, Adrenaline 2.0 bardzo dobrze dobrze leżą w uszach. Podczas testów na siłowni czy podczas biegania nie obawiałem się, że wylecą mi z uszu. Głównie za sprawą haczyka, który trzyma słuchawki w uchu. Dodatkowo, oprócz gumowych nasadek do uszu w różnych rozmiarach, w zestawie znajdziemy również piankową końcówkę, która jest sztywniejsza oraz lepiej przylega do ścianek ucha.

Słuchawki Audictus Adrenaline 2.0 i świetny dźwięk

Jeśli chodzi o dźwięk, to czuwają nad nim dynamiczne przetworniki o średnicy 9 mm. Słuchawki oferują wysokiej jakości dźwięk, który jest czysty i wyraźny. Basy są zrównoważone, o wiele bardziej stonowane względem poprzedniej wersji. Dźwięk w Adrenaline 2.0 jest ciepły, naturalny, co sprawia, że słuchanie na nich ulubionych utworów jest po prostu przyjemnością. Scena muzyczna jest o wiele szersza niż w przypadku Endorphine, i odróżnimy tutaj o wiele więcej instrumentów muzycznych. W cenie 200 złotych słuchawki Adrenaline 2.0 to naprawdę dobry wybór.

Słuchawki korzystają z bezprzewodowej technologii Bluetooth 4.1, dzięki czemu nie doświadczymy tutaj opóźnień dźwięku czy zakłóceń. Zasięg sygnału wynosi 10 metrów.

W przypadku Audictus Adrenaline 2.0. producent również obiecuję 5 godzin słuchania muzyki i tutaj się to sprawdza. Czas ładowania słuchawek do pełna wynosi 2 godziny.

Cena Audictus Adrenaline 2.0 to około 200 złotych.