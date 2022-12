Słuchawki – prezent idealny? Sprawdź najciekawsze modele

Jeżeli masz wśród najbliższych osobę, której w tym roku chcesz sprezentować słuchawki, ale brakuje Ci czasu na przeglądanie ofert i porównywanie parametrów poszczególnych modeli, to przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych propozycji z oferty Philips Sound, wśród których każdy znajdzie coś ciekawego. Jest opcja dla osób, które oczekują od słuchawek nie tylko wyśmienitego brzmienia, ale równie dobrego wyglądu. Mamy coś dla fanów joggingu, którzy mają już dość wypadających słuchawek. Coś dla miłośników koloru oraz coś w kochanej przez kobiety klasycznej bieli. Jest też jedna bonusowa propozycja. Zaczynamy!

Dla fanów designu i dobrego brzmienia

Philips Fidelio L3 to bezprzewodowe słuchawki nauszne stworzone dla osób ceniących brzmienie w bezkompromisowej jakości. Model oferuje przestrzenny i idealnie odwzorowany dźwięk stereo, który uzupełnia przemyślana konstrukcja oraz wysoki komfort noszenia.

Słuchawki zapewniają doskonałą izolację pasywną dzięki zastosowaniu wysokiej jakości pianki z pamięcią kształtu i miękkiej skóry powlekającej nauszniki. Wyróżnikiem modelu jest czteromikrofonowy system maksymalnej aktywnej redukcji hałasu Hybrid ANC, który nie wpływa na barwę odtwarzanej muzyki.

Łatwość obsługi gwarantuje sterowanie dotykowe, a w pełni zintegrowany Asystent Google i Alexa oraz funkcja Push-to-talk pozwalają na obsługę głosową. Słuchawki mogą pochwalić się doskonałym czasem pracy na baterii – 38 godzin odsłuchu oraz 32 godziny odtwarzania z włączoną aktywną redukcją hałasu (ANC). Tylko 15 minut ładowania wystarcza na dodatkowe sześć godzin pracy.

Słuchawki to ciekawa propozycja dla osób lubiących stylowe wzornictwo z najwyższej półki. Ten model wyróżnia się minimalistycznym designem i ekskluzywnymi materiałami, jak np. pozyskaną z odpowiedzialnych źródeł skórą Muirhead, która powleka pałąk.

Dla osób, które kochają biegać

Bezprzewodowe słuchawki sportowe Philips A6606, które nie spadają z głowy dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji. Nawet przy dynamicznym biegu, podskokach czy staniu na rękach pozostają na swoim miejscu. Jest to model z technologią przewodnictwa kostnego, która wykorzystuje kości czaszki jako system rezonatorów – słuchawki nie są wkładane do ucha, a opierają się o kości policzkowe tuż obok ucha.

Ma to dwie zalety. Po pierwsze: większa stabilność takiej konstrukcji i brak możliwości wypadnięcia. Po drugie: większe bezpieczeństwo treningu w ruchliwych miejscach. Słuchawki przenoszą wibracje, wprawiając kości policzkowe w odpowiednie drgania i w ten sposób muzyka przekazywana jest do ucha wewnętrznego. Dzięki temu użytkownik swobodnie słyszy dźwięki w tle i nie zaskoczy go nadjeżdżający z tyłu samochód czy rower. Przydatna opcja podczas biegania w mieście, obok ścieżek rowerowych czy po podmiejskich drogach.

A skoro o bezpiecznym treningu mowa – dobrze widoczne światełka LED zamontowane w słuchawkach po obu stronach konstrukcji dodatkowo zwiększają widoczność podczas biegania przed świtem lub po zmroku. Ustawieniami lampek można sterować za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Słuchawki są odporne na pot oraz wodoszczelne, więc spokojnie można w nich wejść po treningu nawet pod prysznic. Ciekawa opcja dla osób, które podczas biegania słuchają podcastów lub audiobooków i nie chcą przerywać wątku po powrocie do domu. Jedno ładowanie słuchawek starcza na ok. 9 godzin odtwarzania.

Dla miłośniczek klasycznej bieli

Jeżeli szukasz propozycji dla ukochanej, siostry czy mamy, to słuchawki Philips TAH8506 mogą być idealnym wyborem. Ten minimalistyczny model nauszny jest dostępny w klasycznej i jednocześnie eleganckiej bieli, która pozwala wyróżnić się z tłumu.

Te lekkie słuchawki bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają, ale także zapewniają znakomite brzmienie. Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm gwarantują, że muzyka jest pełna detali i niskich tonów, a podcasty wyraźnie słyszalne. Dodatkowo model oferuje zaawansowaną redukcję szumów (ANC Pro), a w razie potrzeby powrotu do rzeczywistości istnieje możliwość włączenia trybu Awareness.

Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint słuchawki można sparować jednocześnie z dwoma urządzeniami (np. z telefonem i tabletem) i przełączać się między nimi w dowolnym momencie. Sterowanie dotykowe ułatwia zmienianie utworów lub odbieranie połączeń.

Po wyłączeniu redukcji szumów słuchawki działają przez aż 60 godzin, a z włączoną funkcją ANC – przez 45 godzin. Pełne naładowanie tego modelu zajmuje 2 godziny, a szybkie 15-minutowe podładowanie wystarcza na aż 5 godzin słuchania muzyki, podcastów i pracy.

Dla nastolatków i osób, które chcą się wyróżnić kolorem

Philips TAT2206 to mikroskopijne wręcz słuchawki true wireless z równie malutkim etui ładującym. Całość spokojnie mieści się w kieszeni wąskich jeansów, więc to idealny wybór dla osób, które ulubioną muzykę chcą mieć zawsze ze sobą, niezależnie od okoliczności.

Na jednym ładowaniu słuchawki działają przez około 6 godzin, a dodatkowe 12 godzin słuchania zapewnia w pełni naładowane etui. W sumie ten z pozoru niewielki model może więc pracować przez aż 18 h, a krótkie 15-minutowe podładowanie w etui starcza do godzinę grania.

Słuchawki są odporne na zachlapanie, deszcz i pot za sprawą wodoszczelności klasy IPX4, nie ma więc obaw, że coś im się stanie podczas niepogody. Sterować nimi można zarówno dotykowo (np. wstrzymywanie odtwarzania, odbieranie połączeń, regulacja głośności), jak i głosowo poprzez Asystenta Google.

Model dostępny w kilku wariantach: obok klasycznej czerni i bieli do wyboru jest również niespotykana zielona oraz różowa wersja kolorystyczna. Te ostatnie odcienie mogą w szczególności spodobać się nastolatkom lub osobom, które lubią otaczać się stylowymi i oryginalnymi przedmiotami.

BONUS dla osób, które trenują w rytm muzyki

Na koniec propozycja dla osób, które lubią ćwiczyć z muzyką zarówno na sali treningowej, jak i w plenerze, ale nie przepadają za aktywnością fizyczną w słuchawkach. Sportowe głośniki bezprzewodowe Philips TAS7807 i Philips TAS4807 posiadają wytrzymałą obudowę pokrytą dwuwarstwową gumą, która jest odporna na pył i wodoszczelna. Dzięki temu urządzenia można bez obaw zabrać ze sobą na sesję jogi na plaży albo trening interwałowy w parku.

Model Philips TAS7807 ma kompaktowe wymiary (104 x 104 x 280 mm) i może pochwalić się imponującą mocą 40 W. W pełni naładowany będzie odtwarzać ulubioną muzykę przez okrągłą dobę. Głośnikiem można sterować za pośrednictwem przycisków na obudowie lub telefonem poprzez Bluetooth o całkowitym zasięgu do 20 metrów. Urządzenie może służyć również jako powerbank.

Model Philips TAS4807 to mniejszy brat z tej samej sportowej serii GO, ale posiada równie duże możliwości dzięki mocy 10 W. Ten głośnik o kompaktowych wymiarach 77 x 70 x 170 mm waży niespełna 500 gramów, a po pełnym naładowaniu odtwarza ulubioną muzykę aż do 12 godzin.

Oba modele posiadają moduł Bluetooth 5.2, poprzez który można sparować je z kilkoma urządzeniami jednocześnie. Połączenie ze smartfonem pozwoli nie tylko na przesyłanie muzyki, ale też na prowadzenie rozmów. A wszystko dzięki opcji odbierania połączeń w trybie głośnomówiącym oraz łatwej obsłudze poprzez asystenta głosowego.

Głośniki oferują czyste brzmienie oraz mocny bas, ale jeśli ktoś planuje grilla na działce, to urządzenia można dowolnie parować ze sobą dla lepszego efektu dźwięku stereo. Głośniki występują w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej lub biało-żółtej z szarymi akcentami.

