Smartfon Coca-Cola wkrótce trafi na rynek!

Coca-Cola nie skupia się jedynie na rynku napojów, ponieważ wkrótce na rynku pojawi się jej pierwszy telefon. Smartfon Coca-Cola powstanie we współpracy z producentem urządzeń mobilnych, chociaż jego nazwa nie została jeszcze ujawniona. Pojawiają się jednak spekulacje, czym tak naprawdę będzie to urządzenie.

Tak, smartfon Coca-Cola powstaje. Premiera blisko

Smartfon Coca-Cola to coś, czego nie spodziewał się chyba nikt, a jednak gigant branży spożywczej chce przetestować swoje siły na rynku urządzeń mobilnych. Jak podaje jeden z leakerów, urządzenie ma trafić na rynek jeszcze w tym roku, a konkretnie w pierwszym kwartale 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest znana.

Za stworzenie telefonu ma odpowiadać marka smartfonów, która nie została jeszcze ujawniona. Serwis 91Mobiles zdradził, że smartfon Coca-Cola może być tak naprawdę przebrandowanym Realme 10 4G, jednak w żaden sposób nie zostało to potwierdzone.

Jeśli smartfon Coca-Cola naprawdę będzie bazował na modelu Realme 10 4G, to będziemy mieć tutaj do czynienia z urządzeniem pracującym na procesorze MediaTek Helio G99 i procesorze graficznym ARM G57 MC2. Pierwotne urządzenie dostępne jest w trzech wersjach – 4/64 GB, 6/128 GB oraz 8/256 GB.

Producent wyposażył smartfon w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz oraz podwójny 50-megapikselowy aparat fotograficzny z 16-megapikselową kamerą do selfie. Bateria ma 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC 33W. Jeśli smartfon Coca-Cola okaże się przebrandowanym Realme 10 4G, to będziemy mieć do czynienia z bardzo przyzwoitym urządzeniem.

Telefon ma zadebiutować w Indiach i będzie dostępny prawdopodobnie w jednej, charakterystycznej dla Coca-Coli szacie graficznej – czerwonej z logiem producenta.

