Motorola prezentuje nowe modele g13, g23, g53 5G, g73 5G

Motorola ponownie wchodzi na rynek z nową rodziną swoich smartfonów. Mowa aż o 4 modelach: g13, g23, g53 5G oraz g63 5G. Co ciekawego każdy z nich oferuje?

Nowa rodzina smartfonów Motorola

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Motorola coraz śmielej działa sobie na rynku i nie można odmówić tego, że ich telefony coraz baczniej przykuwają uwagę klientów a także przychylność recenzentów. Sprawdźmy zatem co tym razem ciekawego przygotowała.

Motorola moto g13

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Zaczynając od najsłabszego z serii, w oczy rzuca się przede wszystkim 128 GB pamięci wbudowanej co spokojnie pozwoli na przechowywanie potrzebnych plików, zdjęć, a także materiałów wideo, a żeby tego było mało możemy ją dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty microSD do aż 512 GB. Otrzymujemy także system operacyjny Android 13. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych, który został umieszczony na boku urządzenia, czy chociażby rozpoznawania twarzy. Za stabilną pracę odpowiada procesor MediaTek Gelio G85 przy wsparciu 4 GB pamięci RAM. Do dyspozycji otrzymujemy także całkiem sporą, bo 5000 mAh baterię, którą możemy ładować z mocą 10 W, a więc szkoda, że nie otrzymujemy niczego szybszego do dyspozycji.

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Wyświetlacz ma przekątną 6,5″ i posiada rozdzielczość 1600×720. Poza tym jest to IPS LCD z odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Najwyższa możliwa jasność to 400 nitów, a szkło to Panda Glass.

Za cykanie fotek odpowiada 50 Mpx aparat (f/1.8), za makro 2 Mpx (f/2.4). Przedni aparat to 8 Mpx (f/2.0). Otrzymujemy także sześć trybów fotografowania:

Podwójny zapis

Nocne zdjęcia

Portret

Filtr Live

Panorama

Tryb Profesjonalny

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Sztuczna inteligencja rozpozna także uśmiech i zastosowano integrację z Google Lens. tylny aparat nagrywa wideo w jakości Full HD w 30 klatkach na sekundę, a przedni aparat ogranicza nas do zwykłego HD również w 30 FPS.

Zastosowano głośniki stereo Dolby Atmos, jest także złącze słuchawkowe 3,5 mm i wsparcie dla NFC, czy Dual SIM, który nie zabiera nam miejsca na kartę pamięci.

Motorola moto g23

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Mocniejszy model występuje za to w dwóch wersjach pojemnościowych. Mniejsza tak samo jak poprzednik 4/128 i większa 8/128. Co ciekawe kwestia procesora czy pamięci wewnętrznej kompletnie się nie zmienia. Różnicę dopiero dostrzegamy w szybszym ładowaniu, bo już 30 watowym. Wyświetlacz również bez zmian, a kolejna różnica jest widoczna w aparacie. Pojawia się bowiem obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpx (f/2.2), ale poza nim nic więcej.

Motorola moto g53 5G

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Moto g53 5G występuje w jednej wersji pamięciowej 4/128 GB przy wsparciu procesora Snapdragon 480+ 5G. Pamięć wewnętrzną jesteśmy w stanie rozszerzyć do nawet 1 TB za pomocą karty microSD. Niestety powraca wolne ładowanie 10 W z g13, ale w zamian otrzymujemy odświeżanie 120 Hz.

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Nastąpiło także kilka zmian w aparacie. Głównym ogniwem nadal jest matryca 50 Mpx (f/1.8), ale pojawia się technologia Quad Pixel, która zwiększa rozmiar pojedynczego piksela do 1,28 μm. Jest także obiektyw ultraszerokokątny 118 stopni. Przedni aparat również może poszczycić się technologią Quad Pixel, ale w jego przypadku rozmiar piksela jest zwiększany do 2,0 μm. Matryca to 16 Mpx (f/2.2).

Motorola moto g73 5G

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

W końcu przyszła pora na najmocniejszy model z serii. Do dyspozycji oddane jest nam 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 1 TB. Machinę napędza MediaTek Dimensity 930. Ponownie pojawia się szybsze ładowanie o mocy 30 W, znane już z g23. Zachodzą także zmiany w wyświetlaczu. Co prawda nadal jest to 6,5″, ale już w rozdzielczości Full HD+, czyli 2400×1080. Jest także odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Motorola wbija z 4 mocnymi modelami g13, g23, g53 5G, g73 5G

Tylny aparat potrafi już nagrywać w 60 klatkach oraz 30 klatkach z obiektywem szerokokątnym. Jest także zoom cyfrowy do 8x oraz Bluetooth w wersji 5.3.

Przeczytaj także: A więc Xiaomi wypuściło tablet za 43 złote. Co oferuje?

Źródło: Motorola