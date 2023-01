Tanie urządzenia z dotykowym wyświetlaczem ekranowym cieszą się ogromną popularnością czego przykładem jest wypuszczenie przez Xiaomi kolejnego urządzenia tego typu.

Co ciekawego wymyśliło znowu Xiaomi?

Warto cofnąć się do koncówki zeszłego roku, kiedy to w krajach Azjatyckich debiutował Redmi Writing Pad, czyli 8,5 calowy tablet z wyświetlaczem LCD typu reflektywnego. W skrócie jest to ekran, który po dotknięciu zmienia położenie ciekłych kryształów, aby można było na nim rysować. Właśnie tego urządzenia mamy otrzymać następcę o dosyć długiej nazwie Mija LCD Small Blackboard Color Edition.

Jakie zmiany ma wnieść tablet za 43 złote?

A więc Xiaomi wypuściło tablet za 43 złote. Co oferuje? Źródło: gagadget.com

Po pierwsze to zwiększona przestrzeń robocza. Po drugie rozpoznawianie siły nacisku rysika, dzięki czemu będziemy mogli kreślić linie o zróżnicowanej grubości. Kolejnym przydatnym akcentem jest możliwość przyczepienia rysika do obudowy tabletu ze względu na zastosowane magnesy.

Tablet za 43 złote ma kolorowy ekran

Kwestia, która wydawałaby się rzeczą oczywistą jak widać taka nie jest, bo cofając się do poprzedniej odsłony mieliśmy możliwość rysowania tylko w jednym kolorze, a aktualnie rysowane przez nas linie będą gradientowane. Jednak my nie będziemy mieli jakiegokolwiek wpływu na dobór barw.

Tablet za 43 złote zadba o nasz wzrok

Jak twierdzi Xiaomi, nie zastosowano podświetlenia ekranu tak samo jak w poprzedniku ze względu na ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Tymbardziej, że tablet ma być klasyfikowany jako zabawka edukacyjna dla najmłodszych.

Warto wspomnieć na sam koniec o cenie, która zaczyna się od około 10$, czyli w przeliczeniu na złotówki, ok. 43 złote. Sprzęt ma być dostępny w sprzedaży w Chinach przed końcem stycznia tego roku.

Źródło: telepolis