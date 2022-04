Ze smartfonów korzystamy cały czas, dlatego też narażone są one na uszkodzenia – czy to przez zalanie, czy przez upadek. Naprawa urządzenia wiąże się z dużym wydatkiem. Gigant z Mountain View swego czasu dołączył do ruchu Right to Repair i zawarł współpracę z iFixit, na mocy której w ofercie firmy z akcesoriami do napraw smartfonów znajdą się zestawy naprawcze do telefonów z serii Google Pixel!

iFixit przygotuje zestaw naprawczy dla smartfonów Google Pixel

Ruch Right to Repair ma na celu danie możliwości użytkownikom prostszej naprawy uszkodzonych urządzeń i Google mocno ten ruch wspiera. Na tyle mocno, że gigant z Mounitain View zawarł umowę z iFixit, której celem jest wdrożenie samodzielnych napraw. Jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które samodzielnie chcą naprawić swój smartfon Pixel, ponieważ iFixit wprowadzi do swojej oferty zestawy naprawcze dla tych telefonów.

Jak poinformowało iFixit, już latem 2022 roku smartfony Google Pixel będzie można naprawiać samemu przy wykorzystaniu narzędzi tych marki. Oba podmioty postanowiły podjąć współpracę, na mocy której firma z narzędziami wprowadzi do swojej oferty zestawy naprawcze dla smartfonów z serii Google Pixel.

Napraw swój smartfon w domu

Program uruchomiony przez iFixit będzie dostępny na wszystkich terenach, na których sprzedawane są smartfony Google Pixel. Mowa tutaj o Unii Europejskiej, czyli też o Polsce, na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy Australii. Program pozwoli na samoczynne naprawianie lub wymianę zużytych, czy uszkodzonych komponentów.

Google Pixel będzie można naprawić za pomocą zestawów iFixit 27

iFixit przygotuje dla posiadaczy smartfonów Google Pixel wiele wymiennych elementów. Przy pomocy tego programu będziemy mogli wymienić takie komponenty jak kamerkę, wyświetlacz, czy baterię. Oczywiście w zestawie znajdą się odpowiednie narzędzia, które ułatwią nam wymianę wszystkich uszkodzonych elementów.

Źródło: iFixit