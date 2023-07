Smartfony z wymienną baterią od 2027 roku! O to chodzi!

Największą zmorą dzisiejszych telefonów jest fakt, że wymiana baterii ze względu na ich konstrukcję, jest niezwykle kosztowna. To się jednak zmieni, ponieważ smartfony z wymienną baterią będą obowiązkowe od 2027 roku. To zmiana, która wyjdzie na dobre użytkownikom oraz środowisku!

Unia Europejska dba o środowisko i o użytkowników

Nowe przepisy przyjęte przez Unię Europejską wyjdą na dobre użytkownikom oraz środowisku. W życie weszły już przepisy, które mówią, że wszystkie urządzenia mają posiadać to samo wejście ładowania, co ma na celu zmniejszenie opadów i pozwoli na używanie tego samego kabla do ładowania przeróżnych urządzeń. Najbardziej straciło na tym Apple, które musiało zrezygnować ze swojej technologii Lightning i wyposażyć iPhone’y w USB typu C.

Jest to zmiana na lepsze, ponieważ dzięki zastosowaniu technologii USB typu C telefony Apple nie tylko będzie można naładować szeroko dostępnym kablem, ale wpłynie to przede wszystkim na zwiększenie mocy ładowania, a co za tym idzie mniej czasu na naładowanie akumulatora, oraz szybszy transfer plików. Teraz Unia Europejska wzięła się za baterie w smartfonach.

Apple musiało zmienić złącze Lightning na USB-C. Teraz będzie musiało przeprojektować swoje smartfony. Tak jak inni producenci. Fot. Mat. wł.

Smartfony z wymienną baterią będą obowiązkowe

Smartfony z wymienną baterią to, coś, czego już od dawna nie widzieliśmy. Producenci w celu zapewnienia wodoszczelności zdecydowali się na stosowanie jednoczęściowego korpusu, co mocno zwiększa koszty naprawy. Nie każdy zmienia smartfon co dwa lata, a elementem, który w tym czasie ulega największemu zużyciu, jest oczywiście bateria. Żeby ją wymienić, trzeba rozebrać cały telefon, dlatego też Unia Europejska zadecydowała, że smartfony z wymienną baterią będą obowiązkowe. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2027 roku.

Wymienna bateria w smartfonach obowiązkowo od 2027 roku. Tak zadecydowała Unia Europejska.

Nowe przepisy mówią, że smartfony z wymienną baterią będą obowiązkowe od 2027 roku i będą tyczyć się wszystkich urządzeń sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. To oznacza, że wszyscy producenci muszą dostosować się do nowych wymogów w ciągu czterech lat. Co więcej, nowe przepisy wymagają od producentów jasnych instrukcji dotyczących wymiany baterii, tak, aby konsument nie miał z tym żadnego problemu.

Smartfony z wymienną baterią będą obowiązkowe i to dobra wiadomość dla wszystkich. Unia Europejska walczy z odpadami elektronicznymi. W 2019 roku wprowadzono przepisy, które wymagają od producentów tego, aby urządzenia były zaprojektowane tak, aby elementy można było łatwo zdemontować. To samo wejście ładowania i wymienna bateria to kolejny krok w stronę redukcji tych odpadów.

Źródło: neowin