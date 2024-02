Smartwatche Xiaomi. Wysyp modeli, gigant prezentuje nowości

Smartwatche Xiaomi zdominują rynek? W ofercie producenta pojawiły się trzy nowe modele, dzięki którym każdy użytkownik będzie w stanie dokładniej śledzić swoje zdrowie, a tak duża oferta modelowa sprawi, że z wyborem tego odpowiedniego, nie będzie problemu!

Nowe smartwatche Xiaomi wchodzą na rynek

Podczas tragów MWC 2024 odbywających się w Barcelonie, gigant z Państwa Środka zasypał nas nowymi urządzeniami. Wśród premier pojawiła się nowa seria flagowych smartfonów, jakimi są Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra oraz m.in. nowy tablet Xiaomi 6S Pro 12.4. Teraz do tego grona dołączają nowe smartwatche Xiaomi – Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch 3S i Xiaomi Watch 2. Co oferują poszczególne modele?

Xiaomi Smart Band 8 Pro – stylowe podejście do fitnessu

Urządzenie stworzone z myślą o zdrowi i jego monitorowaniu nie musi być nudne, a Xiaomi Smart Band 8 Pro jest tego doskonałym przykładem. Producent wyposażył ten model w ekran AMOLED o przekątnej 1,74-cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz i rozdzielczością 336×480 pikseli. Wspomniany wyświetlacz został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus i ma stylową, metalową ramkę. Opaska waży jedynie 22,5 g, a jej grubość nie przekracza 10 mm! Smart Band 8 Pro jest dostępna w kolorze czarnym i srebrnym, a do dyspozycji użytkownika mamy paski o różnych wzorach i kolorach. 200 tarcz zegara pozwoli wybrać tą perfekcyjną.

Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe

Z pozoru niezbyt duża bateria o pojemności 289 mAh oferuje bardzo długi czas pracy na baterii. Producent zapewnia, że akumulator ten jest o 23 proc. wydajniejszy od poprzednika i może wytrzymać do 14 dni normalnego użytkowania, co jest o 2 dni więcej niż w poprzedniej generacji opaski. Urządzenie posiada pozycjonowanie GNSS, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić swoją lokalizację bez telefonu. Xiaomi Smart Band 8 Pro może pochwalić się certyfikatem 5ATM i takimi narzędziami, jak asystent głosowy Alexa czy funkcja „znajdź mój smartfon”.

Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe Opaska Smart Band 8 Pro. Fot. mat. prasowe

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje ponad 150 trybów monitorowania osiągnięć sportowych, jest dostosowana do różnych ćwiczeń i indywidualnych preferencji użytkownika. Urządzenie posiada m.in. funkcję “inteligentnego biegania”, która pozwala ustalić tempo przed biegiem i o nim przypominać, jeśli się zmieni. W pamięci urządzenia znajdziemy także 10 kursów biegania ze wskazówkami dotyczącymi stylu poruszania się podczas treningu. Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie do treningu opaska wizualizuje ćwiczenia rozgrzewkowe i do rozciągania. Z kolei nowy, 4-kanałowy moduł kontroli tempa rejestruje dane w czasie rzeczywistym.

Xiaomi Watch S3 – nowoczesność w klasycznym wydaniu

Smartwatch Xiaomi Watch S3 to inteligentne urządzenie skryte w klasycznym opakowaniu, które zaspokoi oczekiwania użytkownika poszukującego stylowego, ale jednocześnie nowoczesnego zegarka. Nawiązujący do klasycznych zegarków model Watch S3 został wyposażony w okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43-cala i lekką ramkę z aluminium. Użytkownik zyskuje nowy poziom personalizacji zegarka dzięk wymiennym frontom i paskom. Aby zmienić front wystarczy go przekręcić i podmienić na taki, który bardziej pasuje np. do naszej stylizacji.

Watch S3 od Xiaomi. Fot. mat. prasowe Watch S3 od Xiaomi. Fot. mat. prasowe Watch S3 od Xiaomi. Fot. mat. prasowe

Poza możliwością zmiany tarczy zegarka i wyboru spośród ponad 180 darmowych, użytkownik ma możliwość stworzenia własnej, unikatowej tarczy. Wszystko to za sprawą opcji automatycznego kadrowania portretu, która umożliwia wyświetlanie wszystkich najpotrzebniejszych informacji na wybranym przez nas zdjęciu portretowym. Do tego wszystkiego znajdziemy tutaj ponad 150 trybów sportowych, w tym sportów zimowych. Tryb narciarski oferuje dwuzakresowy moduł nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5), który ułatwia precyzyjne pozycjonowanie. Z kolei 10 kursów biegania pozwala m.in. zwiększyć wytrzymałość, tempo czy po prostu pomagają schudnąć. Na pokładzie znajdziemy także szczegółową analizę snu.

Watch S3 od Xiaomi. Fot. mat. prasowe Watch S3 od Xiaomi. Fot. mat. prasowe

Nad zwiększonymi funkcjami zegarka Watch S3 czuwa nowy, szybszy i bardziej wydajny system HuperOS. Najnowsza wersja oprogramowania nie wypływa tylko na lepszą responsywność, ale także szybszą synchronizację danych. Lepsza optymalizacja przekłada się także na nawet 15 dni pracy! Wystarczy 5 minut ładowania, aby zapewnić sobie 2 dni korzystania z urządzenia. Co więcej, producent dodał tutaj obsługę jedną ręką, która dzięki rozpoznawaniu ruchów nadgarstka, pozwala np. kontrolować telefon – odrzucać połączenia, sprawdzić pogodę czy robić zdjęcia.

Inteligentniejszy niż wcześniej – oto Xiaomi Watch 2

W ramach rozszerzenia lini urządzeń AIoT firmy Xiaomi, model Xiaomi Watch 2 oferuje ogromną funkcjonalność będąc jednocześnie stylowym urządzeniem. Producent wyposażył ten model w system Google Wear OS, co w połączeniu z procesorem Snapdragon W5+Gen 1 przekłada się na płynne i stabilne działanie smartwatcha. Dwurdzeniowa architektura tego procesora zapewnia wysoką wydajność i niskie zużycie energii. Zegarek jest w stanie pracować do 65 godzin podczas standardowego użytkowania. To dzięki baterii o pojemności 495 mAh. Xiaomi Watch 2 ma zainstalowane pięć najczęściej używanych aplikacji i obsługuje ponad 200 aplikacji innych firm.

Watch od 2 Xiaomi. Fot. mat. prasowe Watch od 2 Xiaomi. Fot. mat. prasowe

W smartwatchu Xiaomi Watch 2 znajdziemy 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED z wewnętrzną ramką ze stopu aluminium. Zegarek jest lekki, ponieważ waży jedynie 37 g, dzięki czemu jest praktycznie nieodczuwalny podczas codziennego użytkowania, snu czy treningu. Model ten oferuje ponad 160 trybów sportowych, w tym zimowe, oferuje dwuzakresowy system nawigacji satelitarnej (GNSS L1 + L5) do lokalizacji i mapowania zjazdów. Do dyspozycji użytkownika przekazano 32 GB pamięci na dane.

Po rozpoczęciu współpracy ze Strava, teraz Xiaomi otworzyło się również na Suunto, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość łatwej synchronizacji danych sportowych i danych na temat snu między aplikacją Mi Fitness, a aplikacjami wspomnianych marek. Wśród nowych funkcji pojawiła się także opcja sterowania aparatem w telefonie, podgląd obrazu z aparatu w czasie rzeczywistym na nadgarstku, co spodoba się entuzjastom fotografii mobilnej.

Watch od 2 Xiaomi. Fot. mat. prasowe

Xiaomi Watch 2 oferuje precyzyjne i ulepszone funkcje monitorowania zdrowia. Producent wyposażył go w 12-kanałowy moduł monitorowania tętna, dzięki czemu wyniki są dokładniejsze. Z kolei ulepszony algorytm monitorowania snu integruje dane dotyczące tlenu we krwi i oddechu, co pozwala na kompleksową analizę i uzyskanie dokładniejszych parametrów związanych ze zdrowiem użytkownika.

Smartwatche Xiaomi. Ceny i dostępność

Jak cenowo prezentują się nowe smartwatche Xiaomi? Model Smart Band 8 Pro, dostępny w kolorach Light Grey i Black, wyceniono na 319 złotych. Zegarek Watch S3 kosztuje 649 zł i oferowany jest w kolorystyce srebrnej i czarnej, z kolei cena detaliczna modelu Watch 2 to 899 złotych. Ten zegarek również dostępny jest w wersji Silver i Black. Więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych urządzeń wearable Xiaomi znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Źródło: opr. wł./info. prasowa