Xiaomi oficjalnie zapowiedziało najnowszą serię Xiaomi 14, która właśnie trafia do sklepów w Polsce. Gigant technologiczny stworzył urządzenia, które zatrzęsą rynkiem smartfonów. Samsung i Apple mają się czego bać, ponieważ nadchodzi nowy król fotografii mobilnej! Ile zapłacimy za poszczególne modele?

Xiaomi 14 – nowa seria smartfonów trafi do Europy

Chiński gigant technologiczny swoją premierą najnowszej serii Xiaomi 14 namiesza na rynku smartfonów. W ofercie firmy pojawią się dwa modele – 14 i 14 Ultra, które zaskakują możliwościami fotograficznymi. Od 2022 roku Xiaomi współpracuje z firmą fotograficzną Leica, a ich celem jest zrewolucjonizowanie mobilnej fotografii. Dlatego też w serii Xiaomi 14 znajdziemy optykę Leica Summilux, która wnosi możliwości fotograficzne smartfonów na wyższy poziom.

Seria 14 Ultra, czyli wszystko to, czego szukasz w smartfonie

Xioami 14 Ultra to smartfon stworzony z myślą o mobilnej fotografii, który daje użytkownikowi niezawodną wydajność oraz innowacyjnym design z płaskim tyłem i okrągłym modułem aparatów. Model ten dostępny będzie w kolorze czarnym lub biały, a o jego wysokiej klasie świadczy strukturalna rama wykonana z pojedynczego bloku aluminium Xiaomi Guardain Structure. Jeśli dodamy do tego plecki pokryte nano-technicznym tworzywem imitującym skórę, zyskujemy nie tylko stylowy, ale także wytrzymały smartfon! Tworzywo, jakim jest Xiaomi Nano-tech, czyli “wegańska skóra” jest cieńsza, lżejsza i 6-krotnie odporniejsza na zużycie, niż poprzednia generacja tego tworzywa.

Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Model 14 Ultra. Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Model 14 Ultra.

O wysoką jakość wyświetlanych treści w modelu Xiaomi 14 Ultra dba innowacyjny wyświetlacz ALl Around Liquid Display. Ekran ten jest zaokrąglony z czterech stron, co świetnie wpasowuje się w atrakcyjny wygląd smartfona, jednocześnie gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Xiaomi wykorzystało tutaj ekran AMOLED C8, którego przekątna wynosi 6,73-cala i oferuje rozdzielczość na poziomie WQHD+ (3200 x 1440). Gęstość pikseli wynosi tutaj 522 ppi, wyświetlacz oferuje częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz szczytową jasność na poziomie 3000 nitów.

Kompaktowy i wydajny, Xiaomi 14 trafia na rynek

Xiaomi zaprezentowało także bardziej kompaktową wersję swojego najnowszego smartfona. Xiaomi 14 może poszczycić się konstrukcją o wymiarach 152,8 mm x 71,5 mm x 8,20 mm, zakrzywionym tylnym panelem zapewniającym lepszy chwyt, podczas długiego korzystania z telefonu oraz ultrawąską ramkę wokół ekranu, wykorzystującą zaawansowaną technologię FIAA do integracji obwodów wewnątrz wyświetlacza. To sprawia, że dolna część krawędzi ma jedynie 1,71 mm! Co więcej, aby wygląd smartfona był jeszcze bardziej minimalistyczny, producent przeniósł głośnik do krawędzi ekranu, a port podczerwieni do dekla modułu aparatów.

Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Podstawowy model z serii 14. Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Podstawowy model z serii 14.

Ekran, jaki wykorzystano w Xiaomi 14 to 6,36-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200), którego gęstość pikseli wynosi 460 ppi, a jego szczytowa jasność to 3000 nitów. Zmienna częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz sprawia, że korzystanie ze smartfona jest niezwykle komfortowe i dopasowane do preferencji użytkownika.

Fotograficzny majstersztyk. Współpraca Xiaomi i Leica przynosi efekty

Xiaomi 14 Ultra – król mobilnej fotografii?

Xiaomi 14 Ultra to typowy smartfon fotograficzny, który powstał przy współpracy chińskiego giganta technologicznego z Liecą, firmą fotograficzną. Flagowy model producenta został wyposażony w cztery tylne aparaty, oferujące zakres ogniskowych od 12 mm do 120 mm. Główny obiektyw posiada zmienną przysłonę ƒ/1.63-ƒ/4.0 oraz oferuje regulację ekspozycji. W smartfonie wykorzystano duży, 1-calowy przetwornik obrazu LYT-900, o zakresie dynamicznym do 14EV, dzięki czemu model Ultra, niezależnie od warunków oświetleniowych, gwarantuje nieporównywalną jakość zdjęć. Dopełnieniem zestawu aparatów jest teleobiektyw Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami, obiektyw peryskopowy 120 mm oraz ultraszerokokątny obiektyw Leica 12 mm.

Najnowszy flagowiec Xiaomi nie ma sobie równych również w kwestii możliwości nagrywania wideo. 14 Ultra obsługuje 8K przy 30 fps we wszystkich czterech obiektywach, a dzięki optyce Leica i matrycom 50 Mpix, filmy o tak wysokiej jakości, jaką jest 8K, charakteryzują się wysoką klarownością, co docenią osoby zajmujące się profesjonalną edycją podczas postprodukcji.

Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Model 14 Ultra. Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Model 14 Ultra.

Główny aparat daje użytkownikowi możliwość nagrywania wideo w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę i został dostosowany do rejestracji w trybie zwolnionym 5-krotnie, tworząc efekt slow-motion. Ponadto, przy rozdzielczości 4K, oferuje pełny zakres zoomu przy 60 klatkach na sekundę. Urządzenie obsługuje standard obrazu Dolby Vision w rozdzielczości 4K / 60fps i oferuje stabilizację optyczną dla płynnego nagrywania materiałów wideo. Xiaomi Ultra 14 został wyposażony w zestaw 4 mikrofonów, co umożliwia rejestrowanie dźwięku przestrzennego oraz kierunkowego.

Xioami 14 Ultra wprowadza nowe kinowe funkcje, takie jak m.in. współczynnik proporcji obrazu 2,39:1, zapewniając wygląd i rozmycie ruchu jak w materiałach kinowych. Zupełnie nowy tryb MasterCinema przebija wcześniej stosowany w smartfonach Xiaomi 8-bitowy standard BT.709. Wspominany tryb koduje filmy HDR w 10-bitowym standardzie Rec.2020, co pozwala uchwycić pełnię szczegółów, świateł i cieni. Dostępny tryb reżyserki, dzięki profesjonalnemu interfejsowi, daje użytkownikowi zaawansowaną kontrolę nad parametrami oraz nagrywanie wideo w formacie LOG.

Trzy obiektywy i wysoka jakość – to oferuje podstawowy Xiaomi 14

Mniejszy z modeli z najnowszej serii flagowych smartfonów Xiaomi model, również oferuje wysoką jakość zdjęć i wideo. Producent zastosował tutaj trzy aparaty, które pracują w szeroki zakresie ogniskowych od 14 mm do 75 mm. Model ten posiada obiektyw Leica Summilux z ulepszoną przysłoną ƒ/1.6 w głównym obiektywie, co w połączeniu z przetwornikiem obrazu Light Fusion 900 gwarantuje zakres dynamiczny do 13,5 EV. Xiaomi 14 oferuje ultraszerokokątny aparat Leica 14 mm o rozdzielczości 50 MP, a także teleobiektyw Leica 75 mm z ruchomymi soczewkami i o minimalnej odległości ogniskowania 10 cm.

Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Podstawowy model z serii 14.

Mocy nie zabraknie nigdy. Nowa seria Xiaomi jest bardzo wydajna

Zarówno Xiaomi 14, jak i 14 Ultra opierają się na platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 3, która jest nie tylko o 32 proc. wydajniejsza od poprzednika, ale także charakteryzuje się 34 proc. spadkiem zużycia energii oraz 34 proc. wzrostem wydajności GPU względem drugiej generacji. Producent wykorzystał tutaj modem Qualcomm FastConnect 7800 gwarantujący łączność Wi-Fi 6E o przepustowości 320 Hz, a także High Band Simultaneous (HBS), co zapewnia najszersze pasmo transmisji kanału i najniższe możliwe opóźnienia.

Aby utrzymać smartfon w odpowiedniej temperaturze, nawet przy najbardziej obciążających zadaniach, nagrywaniu w najwyższej jakości czy grach, Xiaomi wyposażyło serię w 14 w system chłodzenia Xiaomi IceLoop. Xiaomi 14 Ultra został wyposażony w nowy system Dual-Channel IceLoop, z dodatkowym drugim ciepłowodem, który zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla kamery, co przenosi się na płynniejsze fotografowanie i nagrywanie materiałów wideo.

System chłodzenia Xiaomi IceLoop dba o odpowiednią temperaturę, niezależnie od warunków pracy i obciążenia. Fot. mat. prasowy

W celu zapewnienia jak najdłuższej pracy na baterii Xiaomi 14 i 14 Ultra zostały wyposażone w system zarządzenia baterią o nazwie Xiaomi Surge. Podstawowy model zasilany jest akumulatorem o pojemności 4610 mAh, z kolei wersja Ultra posiada 5000 mAh baterię. Oba modele obsługują ładowanie przewodowe 90W HyperCharge. Różnica widoczna jest w ładowaniu bezprzewodowym – Xiaomi 14 obsługuje technologię 50W HyperCharge, kiedy model Ultra jest w stanie ładować się z mocą 80W.

Xiaomi w swojej najnowszej serii zadbało o najwyższą wydajność, stosując komponenty z najwyższej półki.

Cena i dostępność serii Xiaomi 14

Xiaomi 14 i 14 Ultra to najnowsze flagowce giganta technologicznego z Państwa Środka. Kiedy i w jakich cenach trafią do sprzedaży w Polsce? Podstawowy model w wersji 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane został wyceniony na 4799 złotych i od 25 lutego dostępny jest w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: Black, White oraz Jade Green oraz jednym wariancie pamięci masowej. Od 19 marca 2024 roku wersja ta sprzedawana będzie w pakiecie z hulajnogą Xiaomi Scooter 3.

Od 19 marca 2024 roku do sprzedaży trafi z kolei model Xiaomi 14 Ultra, który sprzedawany będzie w jednym wariancie pamięci masowej 512 GB oraz 16 GB pamięci RAM. Urządzenie to dostępne będzie w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej.

Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Podstawowy model z serii 14. Xiaomi 14 zatrzęsie rynkiem smartfonów. Po prostu go kup. Fot. mat. prasowe/ Model 14 Ultra.

Źródło: opr. wł./info. prasowa