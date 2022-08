Sony udostępnia darmowy weekend do gry multi na PS4 i PS5!

Granie przez internet ze znajomymi na komputerach PC jest darmowe. Zupełnie inaczej jest w przypadku konsol. Sony postanowiło zrobić prezent wszystkim użytkownikom PlayStation 4 i 5 i udostępni darmowy weekend do gry multiplayer!

Sony robi niespodziankę graczom bez abonamentu PS Plus

Wraz z wprowadzeniem na rynek PlayStation 4 Sony oznajmiło, że gra multiplayer z innymi posiadaczami konsol japońskiego producenta nie będzie już darmowa, tak, jak w przypadku PS3. Od tamtego czasu, aby zagrać przez internet, trzeba wykupić abonament PS Plus, który daje tę możliwość.

Przeczytaj także: SEGA wprowadzi do Europy retro-konsolę z 60 grami w zestawie!

Plan nie zmienił się wraz z premierą PlayStation 5, a jeszcze bardziej go rozwinięto. PS Plus dostępne jest teraz w trzech wersjach – podstawowa oferuje dostęp do gry multi oraz kilka gier na miesiąc, natomiast PS Plus Extra i Premium dodatkowo dają dostęp do setek gier.

Darmowy weekend na granie online na konsolach PlayStation

Sony oznajmiło, że wkrótce ruszy darmowy weekend gry przez internet dla osób, które nie posiadają abonamentu PlayStation Plus. Promocja będzie dostępna zarówno dla posiadaczy konsol PlayStation 4, jak i PlayStation 5.

Darmowy weekend gry online potrwa od 27 do 28 sierpnia. Czasu nie będzie zbyt dużo, jednak jeśli nie jesteście posiadaczami żadnego z pakietów PS Plus, to przez ten jeden dzień możecie przetestować usługi od Sony.

Źródło: PlayStation