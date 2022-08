Każdy z nas ma chyba sentyment do rzeczy, które królowały na rynku kilkanaście lat temu. Odświeżone gry przyciągają przecież sporą publiczność. Tak może być też z nową retro-konsolą SEGA Mega Drive Mini 2. Urządzenie trafi na rynek za dwa miesiące i zaoferuje sporą bazę gier.

SEGA Mega Drive Mini 2 to retro-konsola, która przywróci sporo wspomnień

Retro-konsole to urządzenia, które przywołują wiele wspomnień z dziecięcych lat. Dlatego też wydaje się, że SEGA Mega Drive Mini 2 będzie hitem, który zawojuje cały świat. Urządzenie to będzie o tyle ciekawe, że w zestawie znajdziemy aż 60 gier! Będzie więc w co grać!

SEGA wprowadzi do Europy retro-konsolę z 60 grami w zestawie!

Wśród tytułów, które pojawią się w zestawie z konsolą SEGA Mega Drive Mini 2, będą takie gry, jak Super Street Fighter II, Golden Axe II, Earthworm Jim 2, Streets of Rage 3 czy Sonic CD. Wszyscy, którzy tęsknią za starymi grami, będą mogli ponownie zanurzyć się w ten retro świat!

Kiedy konsola trafi na europejski rynek?

Konsola SEGA Mega Drive Mini 2 może okazać się wielkim hitem. Jej premiera została zapowiedziana przez oficjalny profil japońskiego producenta. Jak podaje profil, konsola trafi do sprzedaży w Europie 27 października, czyli za około dwa miesiące!

Niestety, europejska cena urządzenia nie została jeszcze ujawniona. Możemy jednak sugerować się japońską kwotą, ponieważ tam retro-konsola została wyceniona na 9980 jenów, co po przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 350 złotych. Do tego trzeba doliczyć jeszcze podatki. Możliwe, że cena zamknie się w 500 złotych.

Źródło: Twitter