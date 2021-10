Sony ogłasza wejście genialnych projektorów laserowych!

Firma Sony ma w swojej ofercie sporo projektorów laserowych, a kolekcja ta poszerza się o kolejne dwa modele. Są to odpowiednio – VPL-FHZ80 i VPL-FHZ85. Urządzenia te nie dość, że oferują świetną rozdzielczość WUXGA to na dodatek są niezwykle trwałe. Są niemal bezobsługowe, a także ich jasność utrzymuje się na bardzo stabilnym poziomie. Czego chcieć więcej?

Dodatkowe funkcje

Urządzenia posiadają energooszczędne funkcje, są bardziej przyjazne dla środowiska. Wszystko dzięki rezygnacji z rtęciowych lamp, jak to ma miejsce w standardowych projektorach. Modele te charakteryzują się bardzo wysoką jasnością, więc ich zastosowanie na uczelniach, w muzach itp. nie będzie problemem. Wygląda to następująco: średnia z całego obrazu na poziomie 7300 lumenów (8000 w centralnej części obrazu) w VPL-FHZ85 oraz 6000 ze średniej (6500 centralny punkt obrazu) w VPL-FHZ80.

Na podziw zasługuje również kontrast kolorów poprzez zastosowanie paneli z polaryzatorem optycznym. Kierunkują lepiej przepływ światła, nie jest ono rozpraszane wewnątrz, jest lepiej odwzorowane i posiada lepsze przejścia tonalne. W laserowych projektorach możemy zamiast silnika optycznego znaleźć zamknięte źródło światła.

Technologia Sony Reality Creation analizuje i przetwarza w czasie rzeczywistym, żeby zapewnić czystość i wyrazistość wyświetlanego obrazu. Zwiększa ostrość i rozdzielczość, co przy obsłudze sygnału 4k60fps robi robotę. Kolejną z funkcji jest Reality Text – poprawia czytelność liter i precyzję linii podczas dużego nakładu tekstu. Dzieje się to za sprawą poprawy kontrastu. „Inteligentne ustawienia” to funkcja odpowiedzialna za optymalizację parametrów urządzenia – dostosowując je do środowiska pracy. To nie koniec. Bright View pozwala utrzymać kontrast i intensywność barw w jasnych pomieszczeniach, a dzięki pomiarowi jasności przy użyciu funkcji Ambiance wszystko działa, jak powinno. Nie zabrakło również porządnego systemu chłodzenia i automatycznego czyszczenia filtra.

Projektory mają wymienną optykę, w zestawie klient dostaje standardowe obiektywy. Wyróżniają się one zmiennym zakresem regulacji osi obiektywu w pionie o aż 70%. Można je montować w różnych orientacjach, a także skonfigurować automatyczne włączanie zasilania, wybór wejść i zasilanie przez złącze USB (odpowiada za bezprzewodowe prowadzanie prezentacji). Wbudowane zasilanie jest wystarczające by korzystać z Apple TV, Chrome Cast czy Wireless display – brak potrzeby podłączania drugiego kabla zasilającego. Do nowych funkcji należy także zmiana głośności.

Klonowanie danych, żywotność

Ustawienia możemy mieć zawsze przy sobie, urządzenia pozwalają na skopiowanie ustawień projektora do pamięci USB i przeniesienie na inne konstrukcje. W przypadku urządzeń innej marki nie trzeba ich przeprogramowywać, a wystarczy skorzystać z emulacji komend – włączyć tryb emulacji protokołów sterujących.

Szacunkowa żywotność przy pełnej mocy wynosi nawet 20 000 godzin. Po raz pierwszy prócz standardowej żywotności pojawia się także żywotność w trybie średnim – aż 30 000 godzin.

Gwarancja

Klient może liczyć na świetną gwarancję. Posiadacz może wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

► 5 lat lub 12 000 godzin. W razie awarii pojawia się kurier z pudełkiem, a sprzęt po naprawie wraca na swoje miejsce.

► 5 lat lub 12 000 godzin, ale tym razem w razie usterki urządzenie wymieniane jest na nowe.

► Można również skorzystać z opcji 5 lat lub 20 000 godzin z wymianą na nowy egzemplarz.

Jak widać w każdym wypadku mamy do dyspozycji okres 5 lat lub daną liczbę przepracowanych godzin. Na papierze wygląda to znakomicie. Jak będzie w rzeczywistości? Żeby się o tym przekonać trzeba jeszcze poczekać. Nie mniej myślę, że Sony będzie się wyróżniać jakością tej usługi.

Waga, kolorystyka, cena

Waga projektorów VPL-FHZ80 oraz VPL-FHZ85 wynosi ok. 14kg, co jest bardzo dobrym wynikiem w tej klasie. Modele te dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy – czarnym i białym. Z ceną już tak ciekawie nie jest, bo nie każdy będzie mógł sobie na nie pozwolić. Prezentują się one następująco:

► VPL-FHZ80 – 4 790 euro + VAT (ok. 22 000zł + VAT)

► VPL-FHZ85 – 5450 euro + VAT (ok. 25 000zł + VAT)

Jakie jest Wasze zdanie na temat nowych projektorów firmy Sony? Mają szansę na sukces?