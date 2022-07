Sportowy Apple Watch 8 będzie większy, mocniejszy i będziesz chciał go mieć

Apple Watch 8 zadebiutuje już wkrótce. Sugeruje się, że premiera inteligentnego zegarka nastąpi we wrześniu, czyli wtedy, kiedy na rynku pojawi się również nowy iPhone. Różnicą będzie jednak to, że w ofercie pojawi się wytrzymały model przeznaczony do „sportów ekstremalnych”.

Apple Watch 8 w wersji sportowej to coś, na co czekają fani marki

Od jakiegoś czasu wiemy już, że gigant technologiczny z Cupertino szykuje trzy modele zegarków z serii Apple Watch 8. Konsument będzie miał do wyboru klasyczną wersję, nieco okrojony model w postaci Watch SE oraz nowość – zegarek przeznaczony dla osób, które lubią sporty ekstremalne.

Koncept AW8. Wyk. Id_vova

Oczywiście, jak przystało na urządzenie przeznaczone do tego typu aktywności fizycznej, sportowy Apple Watch 8 będzie musiał wyróżniać się na tle swoich braci wytrzymałością. Tak też będzie, przynajmniej według raportów przekazanych przez Marka Gurmana z Bloomberga. Wytrzymały model zyska jednak nieco więcej.

Większy, wytrzymalszy i z pojemniejszą baterią

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, Apple Watch 8 w wersji przeznaczonej dla miłośników sportów ekstremalnych zaoferuje nie tylko kopertę z innego, bardziej wytrzymałego metalu, ale również zostanie wyposażony w większy ekran. Dziennikarz sugeruje, że całe urządzenie będzie miało prawie 2-cale i o 7 proc. większy obszar roboczy niż w przypadku obecnych modeli o wymiarach 45 mm (wielkość urządzenia w tym przypadku to 1,77-cala). Gurman wspomina również o tym, że w zegarku znajdzie się większa bateria.

Wytrzymały Apple Watch 8 nazywany jest „Explorer Edition”, jednak nie jest to oficjalna nazwa. Producent ma postawić tutaj na metal wytrzymalszy niż aluminium i wykorzystać bardziej odporne na zarysowania szkło. Z pewnością model ten znajdzie więcej odbiorców, a to ze względu na materiały, które po prostu wytrzymają więcej. Cenowo ma on się prezentować podobnie jak zwykłe modele – ok. 699 USD.

Źródło: The Verge