Jest takie powiedzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść. Patrząc na to, co zrobił pewien Amerykanin, to aby zarobić pierwsze miliardy, trzeba oszukać wszystko, kogo się da. Our „Ron” Aksoy ze stanu Floryda zaopatrzył szpitale, szkoły i agencje rządowe w podrabiany sprzęt Cisco. Na tym przekręcie miał dorobić się około 1 miliarda dolarów.

Sprzedawał podrobione urządzenia Cisco i dorobił się fortuny

Cisco zajmuje się produkcją urządzeń sieciowych, z których korzystają organizacje rządowe, szkoły, szpitale i inne placówki na całym świecie. Pewien 38-letni mężczyzna z Florydy postanowił na tym zarobić i dorobił się naprawdę pokaźnej sumy. Our „Ron” Aksoy wyniósł sprzedawanie nielegalnych urządzeń na zupełnie nowy poziom. Przez 8 lat sprzedawał on podrobione urządzenia znanej na całym świecie firmy i tym sposobem dorobił się około miliarda dolarów w ciągu kilku lat swojej nielegalnej działalności!

Sprzedając podrabiany sprzęt Cisco zarobił prawie 5 mld złotych!

Akosy wymyślił bardzo skuteczny sposób na oszustwo, dzięki czemu dorobił się prawie 5 miliardów złotych. Według Departamentu Sprawiedliwości 38-latek prowadził swoją działalność w latach 2014-2022 i w tym czasie zaopatrzył tysiące placówek, w tym szpitale, szkoły, organizacje rządowe oraz prywatne w podrabiany sprzęt firmy Cisco. Organ sprawiedliwości potwierdził, że miał on co najmniej 19 podmiotów zarejestrowanych w New Jersey i na Florydzie znanych pod nazwą Pro Network.

W jaki sposób działał oszust?

38-letni Our „Ron” Aksoy zamawiał starsze i tańsze system Cisco, które z jakiegoś powodu zostały odsprzedane bądź oddane do utylizacji. Amerykanin wszedł we współpracę z Chińczykami, którzy odpowiednio modyfikowali urządzenia i instalowali na nich pirackie oprogramowanie producenta. W pozwie możemy przeczytać, w urządzeniach montowane były „nieautoryzowane, niskiej jakości lub zawodne komponenty”. To jednak nie wszystko, ponieważ oszuści sprawiali, że modele z niższej półki sprawiały wrażenie sprzętu wysokiej klasy. Wszystko oczywiście wysyłane było do klientów w oryginalnych pudełkach i posiadało wszelkie oznaczenia, naklejki i dokumentacje amerykańskiego giganta. Na pierwszy rzut oka nie można było zobaczyć nic podejrzanego. Produkty sprzedawane były również w takich serwisach jak Amazon i eBay.

Oczywiście wszystko wychodziło w momencie, kiedy urządzenia dostarczone przez oszustów rozpoczynały pracę. Jak można się tego spodziewać. nie pracowały one poprawnie lub nie oferowały takiej wydajności, jakiej się od nich oczekuje. Firma Cisco wysyłała zawiadomienia do Aksoya, aby ten zaprzestał swoich działań, jednak to nie przynosiło żadnego skutku. Co więcej, w latach działalności oszusta ochrona celna i graniczna USA przechwyciły ok. 180 przesyłek z podrobionymi urządzeniami, które adresowane były do Pro Network. Oszust oczywiście wymigał się od kary fałszerstwem – wysłał podrobione dokumenty podpisane fałszywym nazwiskiem.

29 czerwca Departament Bezpieczeństwa Narodowego wysłał do New Jersey skargę karną, przez co Aksoy został aresztowany w Miami.

Źródło: Techspot