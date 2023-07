Sprzedaż serii iPhone 15 była zaplanowana, jak zawsze, na wrzesień, czyli na ten sam miesiąc, w którym Apple prezentuje nowe smartfony. Najnowsze przecieki sugerują, że telefony trafią do sprzedaży “kilka tygodni później”.

Sprzedaż serii iPhone 15 nastąpi później?

Na początku września Apple zaprezentuje najnowszą serię smartfonów, iPhone 15, która będzie zawierała cztery modele – zwykły iPhone 15, wersję 15 Plus oraz modele 15 Pro i 15 Pro Max. Jednak według najnowszych zapowiedzi, sprzedaż tej oczekiwanej serii może zostać opóźniona.

Sprzedaż serii iPhone 15 będzie opóźniona? Nowe informacje! Fot. iPhone 12, mat. wł.

Początkowo planowano, że sprzedaż iPhone 15 rozpocznie się we wrześniu, kilka dni po oficjalnej prezentacji. Jednak przecieki w sieci sugerują, że termin ten zostanie przesunięty o kilka tygodni. Według Wamsiego Mohama, analityka Bank of America, nowe telefony mogą trafić na rynek dopiero w październiku. Na razie nie podano oficjalnych przyczyn tego opóźnienia, ale możliwe, że łańcuch dostaw Apple odgrywa w tym kluczową rolę.

Apple w zeszłym roku miało kłopoty z ruszeniem ze sprzedażą

Nie jest to pierwszy raz, gdy Apple zmaga się z opóźnieniami w sprzedaży nowych modeli iPhone. W ubiegłym roku, serię iPhone 14 zaprezentowano 7 września, a sprzedaż modeli iPhone 14, 14 Pro i Pro Max rozpoczęła się 16 września. Natomiast model 14 Plus został opóźniony do 7 października z powodu lockdownu w chińskich fabrykach.

Sprzedaż serii iPhone 15 będzie opóźniona? Nowe informacje! Fot. iPhone 12 Pro, mat. wł.

Choć opóźnienie w sprzedaży może wywołać niepokój wśród niecierpliwych klientów. Przecieki warto traktować z dystansem, ponieważ nie pojawiły się inne raporty sugerujące, że sprzedaż serii iPhone 15 rzeczywiście zostanie opóźniona.

