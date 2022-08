Suunto 9 Peak z nowym modelem premium w wersji tytanowej

Prosto z biura na spotkanie z przygodą — to możliwe dzięki wszechstronnemu zegarkowi premium Suunto 9 Peak Full Titanium Black z nową elegancką tytanową bransoletą i dodatkowym paskiem silikonowym.

Firma Suunto, światowy lider w dziedzinie zegarków sportowych, komputerów nurkowych i kompasów, ogłasza premierę zegarka Suunto 9 Peak Full Titanium Black. Do flagowej kolekcji marki dołączył model premium, wyposażony w tytanową bransoletę pokrytą diamentową powłoką węglową. Eleganckie wzornictwo i klasyczna estetyka zegarka Suunto 9 Peak Full Titanium Black sprawiają, że jest on na tyle wyrafinowany, że można go nosić w bardziej formalnych okolicznościach, a dołączony elastyczny silikonowy pasek pozwala na bezproblemowe dostosowanie go na potrzeby treningów sportowych i przygód terenowych.

Suunto 9 Peak — wszystko, co musisz wiedzieć

Cała kolekcja zegarków Suunto 9 Peak, w tym zupełnie nowy model Suunto 9 Peak Full Titanium Black, jest produkowana w Finlandii przy użyciu w 100% odnawialnej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii. Nowy zegarek sportowy jest wyposażony we wszystkie funkcje, które sprawiły, że zegarek Suunto 9 Peak stał się liderem w branży, w tym wytrzymałą baterię — od 25 godzin w najlepszym trybie z użyciem GPS oraz do siedmiu dni w trybie „Tour” – ponad 80 trybów sportowych z konfigurowalnymi opcjami wyświetlania, pomiary stężenia tlenu we krwi oraz możliwość pełnego naładowania baterii w ciągu jednej godziny.

„Dzięki temu nowemu modelowi Suunto Peak klasy premium użytkownicy mają do dyspozycji zegarek typu „wszystko w jednym”, który pozwala im zdobywać szczyty w naturze, a jednocześnie zapewnia stylowy i elegancki wygląd poza szlakiem” – mówi Heikki Norta, prezes firmy Suunto.

„Model Suunto 9 Peak Full Titanium Black jest zgodny z naszym etosem projektowania bezkompromisowo trwałych zegarków sportowych wysokiej jakości o minimalistycznej, nordyckiej estetyce” – dodaje.

Zaprojektowany z myślą o przygodzie

Zegarek Suunto 9 Peak Full Titanium Black łączy się z aplikacją Suunto, która umożliwia użytkownikom analizowanie szczegółowych danych treningowych oraz planowanie tras z wykorzystaniem popularnych map tzw. heatmaps w 3D. Ponadto producent oferuje dostęp do ponad 200 aplikacji partnerskich, które pozwalają między innymi na analizowanie treningu, znajdowanie nowych tras, a także tworzenie filmów 3D z odbytych wypraw. Co ważne, trenując z zegarkiem Suunto, użytkownik ma możliwość sterowania muzyką z poziomu nadgarstka, co zapewnia dodatkowy zastrzyk energii podczas ćwiczeń.

Zegarek jest wyposażony w dodatkowy silikonowy pasek do użytku sportowego i jest dostępny w cenie 4500 zł na stronie Suunto.com.

Zegarek dostępny jest także w sklepach Time Trend oraz Zegarownia.