Szybcy i Wściekli bez udziału Dwayne Johnson’a!

Dwayne „The Rock” Johnson, jeden z najlepiej zarabiających aktorów świata potwierdził, że kolejne części filmowej serii „Szybcy i Wściekli” będą kręcone bez jego udziału. Dwayne od czerwca 2019 do czerwca 2020 zarobił łącznie 87,5 miliona dolarów. Czyni go to najlepiej zarabiającym aktorem świata.

Jakby ktoś nie wiedział, seria „Szybkich i Wściekłych” to siódma najbardziej dochodowa seria filmów w historii kina. Do tej pory zostało wydanych 9 części oraz spin off „Szybcy i Wściekli: Hobbs & Shaw”, filmy te zarobiły łącznie niemal 6,5 miliarda dolarów.

W piątej części do obsady dołączył Dwayne „The Rock” Johnson, który wcielił się w postać twardego agenta federalnego. Aktor początkowo miał się pojawić w dziewiątej odsłonie serii, jednak fanów zaniepokoił jego brak. Powodem są niezbyt dobre relacje z głównym bohaterem, a zarazem producentem Vinem Diesel’em.

Po lewej widnieje Dwayne „The Rock” Johnson, zaś po prawej Jason Statham

Powody decyzji o odsunięciu Dwayne’a

Vin potwierdził pod koniec czerwca, że jego stosunki na planie z Dwayne’m przez lata były dalekie od przyjacielskich. Jako producent musi zrobić wszystko, aby filmy wypadły jak najlepiej. W rozmowie z portalem Hollywood Reporter aktor odniósł się do wypowiedzi Vina, twierdząc, że jego słowa go rozbawiły:

„Myślę, że wszyscy się z tego śmiali. I pozostawię to w ten sposób. Życzyłem im jak najlepiej. Życzę im wszystkiego dobrego z 'Szybkimi i wściekłymi 9′. Życzę im szczęścia z kolejnymi częściami „Szybkich i wściekłych”, które nakręcą beze mnie”.

Nie oznacza to, że aktorzy uważają siebie za wrogów, po prostu wolą siebie unikać, żeby nie wpłynąć negatywnie na przyszłe produkcje. Fanom na pewno ta decyzja nie będzie odpowiadać. Sam bardzo lubię obu aktorów, a cała seria jest jedną z moich ulubionych.

Co dalej z aktorem i serią filmów?

W planach jest już dziesiąta odsłona „Szybkich i wściekłych”, która ma się składać z dwóch części. Następnie jedenasta, która najpewniej będzie kończyć „The Fast Saga”. Co potem to już pozostaje zagadką. Dwayne na pewno nie zakończy w tym momencie swojej kariery i raczej już niedługo zobaczymy go w obsadach innych produkcji.