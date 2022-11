Tania Forza Horizon? Microsoft anuluje zamówienia!

Kilka dni temu w sklepie Microsoft pojawił się błąd, który pozwalał kupić edycję premium gier Forza Horizon 4 i 5 za 3 złote! Gracze rzucili się do kupna. Okazuje się jednak, że firma postanowiła anulować te zamówienia. Gracze są niezadowoleni.

Forza Horizon 4 i 5 w wersji premium za 3 złote!

Tydzień temu w szwedzki sklepie Microsoft Store pojawiła się bardzo ciekawa oferta, która wynikała z błędu. Za nieco ponad trzy złote można było kupić pakiet edycji premium gier Forza Horizon 4 i 5, którego normalna wartość przekracza 850 złotych! Co ciekawe, do zakupu nie trzeba było wykorzystywać VPN, by zmienić swoją lokalizację na Szwecję. Wystarczyła polska karta podpięta do konta.

Błąd, z którego skorzystała spora ilość konsumentów, został naprawiony dopiero po kilku godzinach. Najwidoczniej skala tego błędu była ogromna, ponieważ Microsoft stwierdził, że taka akcja nie może ujść płazem. Osoby, które zdążyły kupić gry Forza Horizon 4 i 5 w pakiecie premium w ramach tego błędu, otrzymały wiadomość mail mówiącą o zwrocie środków za zakup.

Microsoft anuluje zamówienia!

Pakiet Forza Horizon 4 i 5 w wersji premium z powodu wielkiego błędu w szwedzkim Microsoft Store został wyceniony na 7,59 szwedzkich koron, co w przeliczeniu na złotówki wyszło ok. 3,30 PLN! Dziś, tj. 23 listopada, użytkownicy otrzymali wiadomość mail, w której pojawiła się informacja, że zamówienie na te gry zostało anulowane i należy spodziewać się zwrotu środków.

To nie pierwsza tego typu wpadka. Co jakiś czas pojawiają się nowe gry, które w ramach błędu można kupić za kilka złotych. Zazwyczaj sklep, w którym zakupiono grę, nie anuluje zamówienia. W tym przypadku jest jednak zupełnie inaczej. Wygląda na to, że skala błędu okazała się zbyt duża, aby przymknąć na nią oko.

Źródło: Microsoft