Tanie 4K? realme Smart TV Stick to bardzo ciekawa opcja!

Na rynku przystawek do TV króluje jedno urządzenie i jest to Google Chromecast. Wkrótce może się to jednak zmienić, ponieważ od jakiegoś czasu nad swoim produktem pracuje realme. Według najnowszych informacji realme Smart TV Stick zaoferuje rozdzielczość 4K! Co jeszcze wiemy o urządzeniu?

realme Smart TV Stick konkurencją dla Google Chromecast

Przystawki do TV to bardzo ciekawe i funkcjonalne urządzenia. W momencie podłączenia ich do urządzenia, ze starego telewizora robią nowoczesny produkt z dostępem do internetu czy popularnych aplikacji, takich jak Netflix czy YouTube. Jest to zdecydowanie tańsza opcja niż zakup nowego telewizora. Obecnie na rynku przystawek niekwestionowanym liderem jest Google Chromecast, jednak wkrótce zyska on konkurencję – realme Smart TV Stik.

realme Smart TV Stick to urządzenie chińskiego producenta, które może sporo namieszać na rynku przystawek do telewizorów. Urządzenie, tak samo jak Chromecast, będzie pracowało na systemie Google TV, więc użytkownik zyska te same funkcje, co w przypadku propozycji od Google. Co więcej, przystawka do telewizora zaoferuje bardzo dobrą specyfikację!

Czego możemy spodziewać się po urządzeniu?

realme Smart TV Stick to przystawka do telewizora, która ze starego modelu zrobi nowoczesne urządzenie. W dzisiejszych czasach, dostęp do internetu, nawet w przypadku telewizorów, jest ważny. Urządzenie od realme da nie tylko możliwość korzystania z popularnych aplikacji streamingowych, ale także nową jakość. Jak mówią najnowsze przecieki, urządzenie ma obsługiwać rozdzielczość 4K przy 60 klatkach i standard HDR10+.

TV stick realme do telewizora podłączymy za pomocą portu HDMI 2.1. Urządzenie będzie dodatkowo obsługiwać wirtualnego asystenta Google i posiadać wbudowane platformy Netflix, YouTube i Amazon Prime Video. Więcej informacji na temat produktu nie zostało ujawnionych. To się wkrótce zmieni, ponieważ premiera Smart TV Stick została zapowiedziana na jutro, tj. 13 października.