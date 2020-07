Tanie słuchawki, które zaskakują: Takstar TS-450

Takstar TS-450 to bardzo ciekawe słuchawki. Jest to jeden z najtańszych modeli na rynku, co może zainteresować szerokie grono osób. Ale czy dźwięk jest zadowalający? Czy można się w nich bez wstydu pokazać na mieście? I wreszcie, czy można w nich spokojnie… kosić trawę? Jeśli jesteście zainteresowani tym, jakich odpowiedzi udzielę zapraszam do lektury artykułu.

Jak prezentuje się model TS-450?

Wyjmując słuchawki Takstar TS-450 z pudełka od razu zaskoczył mnie ich wygląd. Urządzenie prezentuje się całkiem elegancko, chociaż kiedy się mu przyjrzy da się zauważyć na czym producent zaoszczędził. Nie zmienia to jednak faktu, że słuchawki jak najbardziej mogą się podobać.

Wygoda i przyjemność z korzystania

Kolejnym krokiem po odpakowaniu słuchawek było ich założenie. Tutaj kolejna niespodzianka: wygoda! Takstar TS-450 to jedne z najwygodniejszych słuchawek, które kiedykolwiek na sobie miałem. Muszę tutaj przyznać, że od zawsze byłem fanem słuchawek dokanałowych i to takie wybierałem, gdy przykładowo udawałem się na kilka godzin np. do pracy w ogrodzie. Odkąd mam model TS-450 sytuacja wygląda jednak inaczej i to je ubieram najczęściej. Duże, miękkie pady z wysokobiałkowej skóry PU, niewielka masa słuchawek (220 g) oraz możliwość regulacji długości pałąka sprawiają, że słuchawki nosi się bardzo wygodnie. Na głowie ich po prostu nie czuć.Nie mogę tego niestety powiedzieć o szyi. Trzymanie tam słuchawek drażni ją i jest zwyczajnie niewygodne.

Do pełnego szczęścia brakowało mi na pewno przycisków do sterowania multimediami oraz wbudowanego mikrofonu. Konieczność wyjmowania telefonu w celu zmiany utworu czy odebrania i wykonania rozmowy nie jest przyjemna.

Jakość dźwięku w Takstar TS-450

Zaskakujące jest również brzmienie. Producent postawił na wierną reprodukcję dźwięku oraz obszerną scenę dźwiękową. Dzięki temu słuchawki można wykorzystać nie tylko do codziennego słuchania muzyki, ale również do profesjonalnych zastosowań. Słuchawki zawdzięczają to wysokiej jakości komponentom. Specjalne ustawienie kątowe przetworników, stabilna membrana PET, szczelne nausznice oraz wysokiej jakości kabel OFC „robią robotę”.

Trawę można kosić z przyjemnością! – wytłumianie

Zaskoczyła mnie również szczelność słuchawek. Dobrze leżące pady nauszne i wysokiej jakości skóra skutecznie odcinają dźwięki otoczenia. Przy słuchaniu na średniej głośności (przy mocy znamionowej 20mW) nie usłyszymy m.in. dźwięku klawiszy klawiatury czy rozmowy mającej miejsce tuż obok. Przy maksymalnej mocy słuchawek (50mW) nie będzie nam natomiast przeszkadzał np. pracujący hebel elektryczny (tak, sprawdziłem to). Jednakże ukochany dźwięk kosiarki spalinowej usłyszymy, ale na szczęście będzie on mocno stłumiony.

Takstar TS-450 – dla kogo to słuchawki?

Według mnie Takstar TS-450 to model dla każdego. W słuchawkach nie tylko z przyjemnością posłuchamy muzyki oraz popracujemy przed komputerem, ale również wykorzystamy je do profesjonalnych zastosowań. Za cenę około 150 zł na pewno warto wziąć je pod uwagę.