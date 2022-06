Myśląc o tzw. „smart home”, musimy pamiętać o jednym z podstawowych narzędzi jakim jest kamera Wi-Fi do monitoringu. Sprawdźmy, co oferuje Tapo C210, czyli marki należącej do firmy TP-Link.

Rozpoczyna się okres wakacyjny. Coraz częściej wyjeżdżamy na wakacje – tym bardziej, że restrykcje związane z pandemią COVID-19 powoli odchodzą w zapomnienie. Należy jednak brać pod uwagę względy bezpieczeństwa… naszego gospodarstwa domowego bądź firmy. Sprawdźmy, co oferuje Tapo C210, a więc obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu. Jest to model oferujący naprawdę dobre parametry – przynajmniej przeglądając specyfikację techniczną. Czy to przełoży się na wysoką jakość materiałów? Sprawdzimy to, aczkolwiek na początek wspomniane właściwości techniczne.

Tapo C210 czyli obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu.

Specyfikacja techniczna Tapo C210

Wi-Fi: 2,4 GHz

Zabezpieczenia: 128-bit AES z SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK

Wideo: kompresja H.264, 15 kl/s,

Kamera: 3 Mpix, przetwornik 1/2,8″, diody IR 850 nm (działanie do 9 metrów)

Zasięg obiektywu: 360 stopni w poziomie, 114 stopni w pionie

Funkcje dodatkowe: wbudowany mikrofon oraz głośnik

Wymiary: 86,6 x 85 x 117,7 mm

W zestawie z kamerą otrzymujemy również 3-metrowy przewód zasilający, śruby i płytę montażową, podstawę kamery oraz instrukcję obsługi.

Pierwsze wrażenie

Oczywiście, nie będziemy tutaj zagłębiać się w kwestie związane z wyglądem kamery. Można jedynie dodać, że cechuje ją wysoka jakość wykonania. W przeważającej części mamy do czynienia z matowym, białym plastikiem. Jedynie miejsce przy obiektywie wykonano z czarnego plastiku. Tak czy inaczej, pomimo tego, że jest to przecież kamera do monitoringu, wizualnie może pasować do większości wnętrz.

Sprawdzimy to, co oferuje klientowi końcowemu, a nie ukrywam, może zaciekawić. Przede wszystkim jest to obrotowa kamera Wi-Fi, ale tak z prawdziwego zdarzenia, bowiem jeśli przeanalizowaliście specyfikację techniczną, mogliście zauważyć, że kamera może wykonać pełny obrót. To oznacza, że np. montując ją na suficie bądź regale, będziemy mieli podgląd na całe monitorowane pomieszczenie. Brzmi ciekawie, prawda? Mało tego! Model Tapo C210 potrafi wykryć ruch w odległości do trzydziestu metrów. Nawet w nocy! Co ciekawe, jeśli kamera wykryje ruch, czym prędzej nas o tym powiadomi, a dodatkowo będzie mogła uruchomić alarm dźwiękowy i świetlny, co może odstraszyć nieproszonych gości.

Jak już wspominałem, w zestawie otrzymujemy elementy pozwalające na montaż kamery w dowolnym miejscu. Jest to bardzo łatwe do wykonania, o ile mamy dostęp do źródła prądu. Aczkolwiek, dwumetrowy przewód powinien wystarczyć.

Tapo C210 w testach praktycznych

Sam montaż Tapo C210 – kamery do monitoringu – jest bardzo łatwy. Wybieramy miejsce, montujemy kołki i podłączamy źródło prądu. Następnie musimy wpiąć w odpowiedni port kartę microSD, na której będziemy zapisywać materiały wideo. Sugeruję, aby był to nośnik o pojemności 256 GB. Czas zainstalować aplikację Tapo, która jest dostępna w sklepie Play oraz App Store. Można trochę pomarudzić na braki w spolszczeniu oprogramowania, aczkolwiek obsługa jest na tyle intuicyjna, że nawet osoby nie znające języków obcych nie będą mieć problemu z obsługą kamery.

Po instalacji musimy przeprowadzić konfigurację. Należy wybrać lokalizację materiałów. Ale, jak to? Tak to – producent umożliwia rejestrowanie filmów zarówno na wspomnianej karcie pamięci, jak i w tak zwanej chmurze. Pierwszy miesiąc takiej funkcjonalności otrzymujemy za darmo. Fajne jest to, że jeśli planujemy zbudowanie tzw. smart home, wykorzystując rozwiązania marki Tapo, będziemy mogli sterować nimi poprzez jedną aplikację.

Oprogramowanie jest naprawdę rozbudowane, pomimo łatwej obsługi. Możemy na przykład wybrać konkretne godziny, podczas których kamera ma być nieaktywna. Istnieje również możliwość podglądu obrazu na żywo, a jeśli np. zostawimy zwierzaka w domu, możemy do niego mówić, bowiem kamera Tapo C210 oferuje komunikację dwustronną. Rzecz jasna, za pomocą aplikacji sterujemy głowicą kamery, aby sprawdzić „każdy kąt” monitorowanego pomieszczenia. Producent chwali się również funkcją sterowania głosowego z wykorzystaniem Asystenta Google lub Amazon Alexa.

Jakość nagrań Tapo C210

Nie ma co ukrywać, obiektyw 3 Mpix daje radę i oferuje bardzo dobrą jakość obrazu. Z kolei diody IR pozwalają na skuteczny monitoring nawet w zupełnej ciemności. To duży plus, bowiem jeśli na przykład umieścimy kamerę w pokoju dziecka, będziemy mogli sprawdzać co robi bez konieczności włączania oświetlenia w pomieszczeniu.