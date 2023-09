Producenci robią wszystko, żeby zachęcić do zakupu potencjalnego klienta. Wymyślają czasami tak niepotrzebne gadżety, że ciężko znaleźć zastosowanie danego dodatku. Chociaż, może w tym przypadku jest inaczej? TECNO POVA 5 Pro 5G to smartfon ze średniej półki, który wyróżnia się ciekawym designem. Ale wiecie co? Gdzieś to już widziałem.

Zacznijmy od tego, że nie jest to jakiś flagowiec. Ot, smartfon za 1400 złotych, który posiada całkiem dobre parametry. Mam na myśli procesor MediaTek Dimensity 6080, 8 GB pamięci RAM (które możemy rozszerzyć do 16 GB) i 256 GB wbudowanej pamięci na nasze dane. Jest też 6,78-calowy wyświetlacz Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Co jeszcze? Mamy baterię o pojemności 500 mAh oraz ładowarkę 68 W, która potrafi bardzo sprawnie naładować akumulator – od 0 do 50% w 15 minut, a od 0 do 100% w 45 minut. Jak widać, wszystko fajnie, tylko wiecie, inni producenci dają praktycznie takie same albo zbliżone podzespoły. Czym więc zachęcić klienta?

Specyfikacja techniczna TECNO POVA 5 Pro 5G

Ekran: 6,78-cali, FHD+, 120 Hz

6,78-cali, FHD+, 120 Hz Procesor: MediaTek Dimensity 6080 5G

MediaTek Dimensity 6080 5G RAM: 8 GB (możliwość rozszerzenia do 16 GB, 8+8)

8 GB (możliwość rozszerzenia do 16 GB, 8+8) Pamięć na dane: 256 GB

256 GB Aparat: 50 Mpix, podwójna lampa błyskowa – tył, 16 Mpix z lampą błyskową – przód

50 Mpix, podwójna lampa błyskowa – tył, 16 Mpix z lampą błyskową – przód Bateria: 5000 mAh, ładowarka 68W

5000 mAh, ładowarka 68W Rozmiar: 168,5 x 76,5 x 9 mm

TECNO POVA 5 Pro 5G ma oddychające plecy. Nie, nie brałem żadnych narkotyków

Dobrze, już tłumaczę na czym to polega. W skrócie, z tyłu mamy pasek świetlny RGB, który oferuje wiele efektów wizualnych. Żebyście sobie nie pomyśleli, że faktycznie jest tu od groma kolorów. Producent sugeruje, że jest ich dziewięć. W skrócie, jeśli ktoś do nas zadzwoni, będziemy mieli niski poziom baterii i tak dalej, wspomniany gadżet będzie wyświetlał różne interakcje. Ot, taki wyróżnik na tle konkurencji. Ale zaraz, zaraz. Czy aby na pewno się wyróżnia? Przecież coś takiego jako pierwszy (chyba) zobaczyliśmy w Nothing Phone 1. Tak, chodzi o ten mega zwykły telefon, który nie wiem sam czemu wywołał niemałe zamieszanie w mediach. Mniejsza z nim.

Dostępność i cena, a także fajna promocja do 1 października

Podsumowując, mamy smartfon ze średniej półki, który wygląda całkiem fajnie i chce się wyróżniać światełkami ulokowanymi na obudowie. Oferuje szybkie ładowanie i wydajne podzespoły. Swoją drogą, te płaskie ramki bardzo mocno przypominają mi iPhone, ale wzorowanie się na tej marce to coś, do czego inni producenci nas przyzwyczaili. Jeśli jednak się zainteresowaliście, możecie go kupić za 1399 zł w Media Expert (link). Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych.

Wracając do promocji. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego modelu do 1 października, czyli w ramach oferty przedsprzedażowej, będziecie mogli otrzymać fajne bezprzewodowe słuchawki douszne TECNO TRUE 1, które normalnie kosztują 399 zł. Według mnie oferta bardzo atrakcyjna. Zgadzacie się?