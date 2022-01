Ten film przekroczył barierę 10 mld wyświetleń na YouTube!

Jeśli myśleliście, że najczęściej oglądanym filmem w serwisie YouTube jest teledysk popularnego utworu, to mieliście połowiczną rację. Wideo z piosenką dla dzieci „Baby Shark Dance” właśnie przekroczyło barierę 10 miliardów odtworzeń w popularnym serwisie! Jest to absolutny rekord!

Despacito zepchnięte na drugie miejsce

YouTube to zdecydowanie największy serwis z wideo w internecie. Jeszcze w 2020 roku na szycie najczęściej oglądanych filmów umieszczonych w serwisie był teledysk do piosenki „Despacito” w wykonaniu Luisa Fonsi i Daddy Yankee. Nie ma się co dziwić, skoro w roku 2017, kiedy to utwór miał swoją premierę, słychać było go dosłownie z każdej strony. Lusi Fonsi zagrał go nawet w Zakopanem podczas Sylwestra.

Przeczytaj także: Minecraft bije rekord YouTube! Niesamowita granica przekroczona!

8.5 Wynik

Kwestią czasu było jednak zdetronizowanie latynoskiego piosenkarza i jego mega hitu. Udało się to w tym roku. Miejsce na samym szczycie zajęła piosenka dla dzieci wraz z teledyskiem „Baby Shark Dance”. Charakterystyczna i wpadająca w ucho piosenka dla najmłodszych została odtworzona już ponad 10 miliardów razy, co jest wielkim kamieniem milowym.

Baby Shark Dance króluje na YouTube

Piosenka Luisa Fonsiego i Daddy Yankee nabiła ponad 7,7 miliarda wyświetleń. „Baby Shark Dance” rekord ten pobiła już w 2020 roku i od tamtego momentu tylko go podbija. Wideo to stało się pierwszym materiałem umieszczonym w serwisie YouTube, który przekroczył magiczną barierę 10 miliardów wyświetleń!

Po raz pierwszy wideo z piosenką w sieci pojawił się w 2015 roku. Kilka miesięcy później na kanale Pinkfong pojawiło się wideo, które przedstawiało teledysk do popularnej wśród dzieci piosenki. Prawdziwym hitem piosenka stała się w czasie pandemii, kiedy to rodzice musieli czymś zająć swoje dzieci!