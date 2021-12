Minecraft bije rekord YouTube! Niesamowita granica przekroczona!

Chyba śmiało można postawić stwierdzenie, że Minecraft to jedna z najpopularniejszych gier wszech czasów. Gra bije rekordy popularności już od wielu lat nie tylko pod względem grywalność, ale także oglądalności. Tytuł od Microsoft pobiła właśnie rekord ilości wyświetleń na YouTube!

Gra bije rekordy popularności

Minecraft to z pozoru niezbyt ciekawa gra, która nie zachwyca grafiką. Większość z nas patrzy na to, aby interesujący nas tytuł miał jak najbardziej realistyczną grafikę. W przypadku gry Microsoft grafika to piksele jednak możliwość rozgrywki i swoboda sprawiły, że gra jest tak popularna. W tej grze gracza ogranicza jedynie wyobraźnia!

Popularność gry Minecraft przestała już nas dziwić kilka lat temu. Gra w nią miliony osób na całym świecie – od kilkuletnich dzieci, po dorosłych. Pozwala na budowanie imponujących budowli oraz światów fantasty. Oferuje coś, czego nie mogą zaoferować inne tytuły – totalną swobodę w rozgrywce. Popularność gry jest tak wielka, że pobiła ona rekord oglądalności na platformie YouTube.

Minecraft osiąga bilion wyświetleń na YouTube

Jak podaje YouTube, Minecraft przekroczył magiczną liczbę biliona wyświetleń. Chodzi o wszystkie materiały dotyczące gry, które powstały w ciągu ostatnich 12 lat. Jest to niesamowity wynik, do którego żadna inna gra nie jest się w stanie zbliżyć! 500 miliardów wyświetleń materiały z gry wygenerowały w 8 lat! YouTube sugeruje, że dobicie do 2 bilionów wyświetleń będzie zdecydowanie krótsze.

Z okazji pobicia tego niesamowitego rekordu YouTube przygotował specjalny filmik upamiętniający przekroczenie biliona wyświetleń na platformie. Powstała także specjalną strona, która pozwala na zapoznanie się ze statystykami oraz informacjami na temat projektu!

Źródło: YouTube