Ten PC zmieści się do kieszeni! Oto Pantera Pico PC!

Komputery stacjonarne kojarzą się przede wszystkim z dużymi rozmiarami. Podróżowanie z nim jest możliwe, jednak bardzo uciążliwe i wiąże się z ryzykiem uszkodzenia podzespołów. A co jeśli komputer PC zmieściłby się do kieszeni, plecaka czy torebki? Oto Pantera Pico PC, mini komputer, który może podbić serca użytkowników!

Pantera Pico PC podbija Kickstarter

Na Kickstarterze ruszyła kampania, która zaciekawiła miłośników nowych technologii. Mowa tutaj o projekcie komputera PC, który zmieści się dosłownie wszędzie. Pantera Pico PC to odpowiednik komputera z niższej półki. Jego największą zaletą jest to, że w każdej chwili możemy schować do kieszeni i wyruszyć w podróż. Za projekt ten odpowiada firma XDO Tech i jak widać, ma duże poparcie wśród konsumentów.

Po kilku dniach ogłoszenia projektu Pantera Pico PC, w momencie tworzenia tego tekstu, twórcy zebrali ponad 339 tysięcy złotych z 24,713 PLN zakładanych! Projekt wsparło już 298 osób, a do jego końca zostało 23 dni! Również osoby mieszkające w naszym kraju mogą dokładać się do tego projektu, ponieważ wysyłka sprzętu, która ma rozpocząć się w listopadzie, obejmuje wszystkie kraje.

Co zaoferuje miniaturowy komputer?

Patrząc na Pantera Pico PC, musimy mieć świadomość, że w tak małej obudowie producent nie jest w stanie zmieścić wydajnego potwora, który uruchomi najnowsze tytuły. Musimy poczekać na rozwój technologii, który to umożliwi, ale do sedna. Komputer ma wymiary 6,9 x 6,9 x 5,3 cm i ma kształt kostki. Pracuje on na procesorze Intel Celeron J4125 z generacji Intel Gemini Lake. Konstrukcja tego CPU oparta została na mikroarchitekturze Goldmont Plus, co zapewni niski pobór mocy. Wydajność komputera jest odpowiednia do przeglądania stron internetowych. Podstawowe taktowanie CPU wynosi 2 GHz, a w trybie Boost osiąga 2,7 GHz. Na pokładzie znajdziemy także rdzeń graficzny Intel UHD 600.

Podstawowa wersja komputer Pantera Pico PC posiada 4 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz dysk SSD M.2 o pojemności 64 GB. Mocniejsza i droższa wersja oferuje 8 GB pamięci RAM LPDDR4 i dysk, który może mieć od 64 do 1000 GB przestrzeni na dane. Oczywiście komputer posiada aktywny tryb chłodzenia, jednak jest on bardzo cichy. Wśród złącz I/O znajdziemy trzy porty USB 3.0, jeden USB 2.0, wyjście wideo HDMI, które jest w stanie obsłużyć obraz w rozdzielczości 4K/60FPS oraz dwupasmowe Wi-Fi.