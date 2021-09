W końcu jest! Ciemny tryb Google dostępny!

Przesiadywanie na komputerze po zmroku wiąże się bardzo często z patrzeniem na strony z białym tłem. Dlatego też użytkownicy stosują ciemne motywy, które pozwalają odpocząć oczom. Twórcy strony i serwisów również wdrażają taki design, a jednym z ostatnich serwisów, które testowały takie rozwiązanie, było Google. Koniec czekania, ponieważ ciemny tryb Google zaczyna być udostępniany użytkownikom!

Ciemny tryb Google trafia do użytkowników

Wielu producentów aplikacji oraz systemów operacyjnych decyduje się na wykorzystanie ciemnego trybu w swoich produktach. Takie rozwiązanie możemy zobaczyć również na wielu serwisach. Przykładem może być tutaj YouTube, który pozwala na jego szybkie włączenie. Przeglądanie treści przy włączonym ciemnym trybie jest wygodniejsze dla oczu, zwłaszcza po zmroku. Google od jakiegoś czasu testowało to rozwiązanie w swojej wyszukiwarce i wychodzi na to, że testy zakończyły się pomyślnie.

Ciemny tryb Google został udostępniony użytkownikom. Przeglądanie treści na wyszukiwarce będzie teraz zdecydowanie bardziej wygodne, co wpłynie na komfort użytkowania komputera po zmroku. Włączenie wyszukiwarki Google z białym, oślepiającym motywem nie było dobrą decyzją w nocy. Teraz to się zmieni, ponieważ gigant wprowadził nową funkcję do ogólnego obiegu.

Jak włączyć ten tryb?

W sieci pojawiły się głosy, że ciemny tryb Google został udostępniony do użytku. Na tę chwilę nie każdy użytkownik może z niego korzystać, dlatego też musimy uzbroić się w cierpliwość. Jego aktywacja jest prosta i można ją wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to komunikat, który pojawia się w momencie, kiedy wyszukamy dowolne hasło. Pojawi się on nad wynikami wyszukiwania.

Google Dark Theme: ON pic.twitter.com/fjSxnt1fcx — Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2021

Drugim sposobem jest manualna aktywacja trybu. Po wyszukaniu dowolnego hasła, w prawym górnym rogu wyszukiwarki Google znajdzie się koło zębate. Wystarczy kliknąć w ustawienia i ręcznie włączyć ciemny tryb Google. Opcja ta znajduje się na samym dole listy. Jeśli jeszcze jej tam nie macie, to zapewne pojawi się ona u was w niedalekiej przyszłości! Warto jednak zaznaczyć, że opcja ta dostępna jest jedynie na desktopowej wyszukiwarce.