Impreza? Nie szukaj DJ-a tylko kup głośnik JBL Partybox 310!

Lato, domówki, ale i imprezy plenerowe będą popularną formą rozrywki. Tylko jak zorganizować głośną muzykę gdzieś, gdzie nie ma prądu? Głośnik JBL Partybox 310 będzie świetnym rozwiązaniem, bowiem posiada wbudowany akumulator. A jak z jakością dźwięku? Wszak, nie tylko w plenerze może przecież grać, ale na domówkach również. Sprawdźmy, co oferuje ten model.

JBL Partybox 310 – specyfikacja

Moc: 240 W

Czas ładowania: 3.5h

Maksymalny czas odtwarzania z akumulatora: 18h

Certyfikat wodoodporności: IPX4

Wersja Bluetooth: 5.1

Wymiary: 36.6 x 32.6 x 68.8 cm

Waga: 17,42

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – marki JBL.

JBL Partybox 310! – co znajdziemy w pudełku?

Planujesz imprezę? Nie szukaj DJ-a tylko kup głośnik JBL Partybox 310!

Producent zapewnił wszystko co niezbędne do wygodnej obsługi omawianego dzisiaj głośnika. Większość znajduje się przy samym głośniku, a więc luzem w pudełku znajdziemy:

instrukcję obsługi

kartę gwarancyjna

skróconą instrukcję obsługi

kartę charakterystyki

kabel do ładowania

JBL Partybox 310 – wygląd zewnętrzny

Pierwsze co rzuca się w oczy zaraz po rozpakowaniu to dosyć spore gabaryty urządzenia. Przód to nic innego jak siatka z logiem JBL idealnie na jej środku. Boki urządzenia posiadają po cztery gumy. Przechodząc na tył kolosa znajdziemy kilka interesujących nas elementów. Po pierwsze pod plastikową zaślepką u góry kryje się sporo złącz, takich jak USB czy chociażby AUX. Nie zabrakło możliwości podłączenia do dwóch mikrofonów, przycisku do przełączania się pomiędzy nimi, a także dwóch pokręteł do dostosowania stylu grania głośnika do naszych preferencji.

W środkowej części znajduje się spory otwór, czyli tzw. bass reflex, który ma za zadanie zapewnić nam dogłębne brzmienie basowe. Poniżej ponownie pod plastikową zaślepką ukryto złącze do podpięcia dołączonego przewodu, którym naładujemy akumulator. Na samym dole znajduje się para kółek do ułatwienia zmiany lokalizacji głośnika bez potrzeby jego podnoszenia To dobre rozwiązanie. W końcu sprzęt swoje waży. Skoro przy korzystaniu z kółek jesteśmy to warto zauważyć u góry wysuwaną rączkę, której rozłożenie powoduje, że głośnik staje się walizką podróżną.

Góra to samo złoto. Znajduje się tam w zasadzie wszystko co potrzeba podczas imprezy, bo jest tam i przycisk do zwiększenia bass-u, jest wskaźnik naładowania akumulatora, przyciski do parowania urządzenia poprzez Bluetooth, a także przełączania się pomiędzy źródłami dźwięku. Są także magiczne 3 przyciski, które wyzwalają z głośnika dźwięk tuby, oklaski lub buczenie. Na górze znajduje się też jeszcze jeden ważny przycisk służący do sterowania podświetleniem, lecz tą kwestią polecam zarządzać w aplikacji ze względu na nieco więcej możliwości personalizacji.

JBL Partybox 310 – impreza w nazwie nie znalazła się przypadkiem

Urządzenie wspiera możliwość parowania dwóch identycznych urządzeń, a tym samym oferowania jeszcze potężniejszego dźwięku. Oczywiście, jest to urządzenie idealne do imprezy, z głębokim bassem, a także potrafi zagrać na tyle głośno, aby zagłuszyć zbędne myśli uczestników i pozwolić na to, aby w pełni oddali się imprezowemu szaleństwu. Co najważniejsze, nie trzeba się martwić dostępem do gniazdka czy kablami, które możemy zostawić w domu. Głośnik pozwoli na zabawę do 18 godzin! Oczywiście, wszystko zależy od tego, z jaką mocą będziemy słuchać muzyki i czy będziemy korzystali z dodatkowych elementów świetlnych. A propos oświetlenia, efekty mogą, ale nie muszą być zsynchronizowane z muzyką. Wygląda to naprawdę efektownie.

Jeśli zastanawiacie się nad tym jak gra omawiane dzisiaj urządzenie to na pewno jako pierwsze określenie kojarzy mi się: “przyjemnie dla ucha”. Jest to styl grania z pewnością neutralny, ale czuć większe podbicie bassowe na rzecz tła w niektórych utworach. Trzeba też pamiętać, że nie są to głośniki studyjne, które dają nam każdy element wyważony z aptekarską dokładnością. Tutaj powinniśmy się spodziewać głośnego, dobrego brzmienia w akompaniamencie bassowej, szczególnie dobrej podczas imprezy, a właśnie do tego urządzenie to zostało stworzone.

Podsumowując, bas jest miękki, ale mocny, scena szeroka, tony wysokie dobrze słyszalne, a tony średnie nie przytłaczają. Muszę przyznać, że jakość dźwięku mnie zaskoczyła pozytywnie. Nie jest to po prostu “głośny krzyk”. Nie, nie. Producent nie poszedł tylko “w RMS”, dlatego też z mocą idzie jakość. Nie jest to więc tylko gadżet, ale niezbędny dodatek na każdym wydarzeniu, na którym muzyka będzie priorytetem. Obecnie cena tego głośnika jest podobna w wielu sieciach handlowych. Kupisz go za 2599 zł w Media Expert (klik), Media Markt (klik) czy Euro RTV AGD (klik). Sporo, to fakt, ale model ten oferuje naprawdę wysoki poziom – zarówno chodzi mi o wykonanie, jak i jakość generowanego dźwięku.