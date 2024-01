Test Logitech BRIO 300. Kamerka która wyróżnia się z tłumu

Karol Snopek

Podsumowanie Podsumowanie 4.5 5 0 1

Kamerka internetowa Logitech BRIO 300 to urządzenie, do którego ciężko się przyczepić. Oferuje wysokiej jakości wykonanie, jest wykonana z ekologicznego materiału, oferuje bardzo dobrą jakość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych, mikrofon działa tutaj bez zarzutu, tak jak redukcja szumów otoczenia i oferuje aplikację, która pozwala dostosować obraz do naszych potrzeb. Zawias trzyma bardzo dobrze, rozdzielczość również nie pozostawia wiele do życzenia. Bolączką dla wielu może okazać się USB typu C, które nie znajdzie się na wyposażeniu starszych komputerów PC. Dlatego też kamerka ta może okazać się złym wyborem dla wielu. W cenie 369 złotych jest to urządzenie, które spełni wszystkie wasze oczekiwania.

