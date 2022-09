The Sims 4 od października będzie darmową grą!

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że The Sims 4 przejdzie na tryb dystrybucji free-to-play. Okazuje się, że przecieki były prawdą! Electronic Arts potwierdziło, że od października popularna gra będzie darmowa na komputery PC, Mac i konsole!

The Sims 4 będzie całkowicie darmową grą

The Sims 4 to niezwykle popularna gra, w którą gra miliony osób na świecie. Czwarta odsłona serii jest tą najnowszą i jak potwierdziło samo Electronic Arts, będzie ona dostępna w modelu dystrybucji free-to-play! EA potwierdziło więc plotki, które pojawiły się jakiś czas temu.

Przeczytaj także: Najlepsi zawodnicy w FIFA 23. Lewandowski lepszy od Ronaldo?

Najnowsza gra z serii The Sims będzie oferowana za darmo już od października tego roku i będzie dostępna zarówno na komputery PC i Mac oraz na konsole starej i nowej generacji – PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X.

Czwarta odsłona Simsów będzie całkowicie darmowa!

Czy szykuje nam się zapowiedź nowej odsłony serii?

The Sims 4 będzie dostępne całkowicie za darmo już od 18 października 2022 roku. Gracze będą mogli pobrać zupełnie za darmo jedynie podstawową wersję gry od Maxis. Oznacza to tyle, że za dodatki trzeba będzie zapłacić, co nie dziwi, ponieważ to właśnie DLC do gry generowały największe dochody.

Jeśli jednak w przeszłości kupiliście grę The Sims 4, nie musicie się denerwować, ponieważ deweloper przygotował coś specjalnie dla tych osób. Fani, którzy kupili grę, otrzymają specjalne DLC „Kolekcja Oaza Wystroju”, które będzie można odebrać poprzez zalogowanie się do gry w dniach 14-17 października.

Z okazji uruchomienia nowego modelu dystrybucji gry na Twitchu zostanie zorganizowane wydarzenie „Behind the Sims Summit”. Na nim ma zostać omówiona przyszłość serii. Być może dostaniemy zapowiedź kolejnej części serii? „Czwórka” miała swoją premierę w 2014 roku!

Od premiery części minęło już 8 lat. Pora na The Sims 5?

Źródło: EA