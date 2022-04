TikTok wprowadzi funkcję “nie lubię”? Będzie dostępna dla komentarzy

TikTok to bez wątpienia najpopularniejsze w ostatnim czasie medium społecznościowe. Korzystają z niego zarówno nastolatkowie, jak i dorośli. Serwis stale się rozwija, dlatego też rozpoczęły się testy, nad przyciskiem “nie lubię” w sekcji komentarzy.

Platforma TikTok zdaje się coraz bardziej dbać o swoich użytkowników

TikTok mocno skupia się nad rozwojem swojej platformy, jednocześnie stara się wprowadzać rozwiązania, które mają wpłynąć na samopoczucie najmłodszych osób korzystających z tego serwisu. Na oficjalnym blogu serwisu pojawiła się informacja, że moderatorzy mają szerszy wgląd na profile oraz treści z niską liczbą wyświetleń, które mogą naruszać prawa serwisu.

To pomoże w lepszej kontroli treści oraz usuwanie kont, które potencjalnie mogą należeć do osób poniżej 13 roku życia. To właśnie od tego wieku dozwolony jest TikTok. To jednak nie wszystko, ponieważ serwis wkrótce może prowadzić nowość, która pozwoli określić użytkownikom, czy treści komentarzy są według nich stosowne, czy też nie. Mowa tutaj o przycisku “nie lubię”.

Łapki w dół trafiają na platformę BytaDance

Przycisk “nie lubię” wkrótce trafi do serwisu TikTok. Firma potwierdziła, że prace nad takim rozwiązaniem już trwają, a do ogólnego obiegu trafi ono w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Obok “serduszka”, którym można lajkować komentarze pojawi się także kciuk w dół. Będzie to sposób na potwierdzenie tego, że nie zgadzamy się z opinią danej osoby. Do tej pory dostępna była jedynie opcja “Zgłoś”.

Platforma poinformowała, że poza autorem komentarza, który dostał negatywne oceny, nikt inny nie zobaczy licznika łapek w dół. W tej chwili dostęp do nowej funkcji ma jedynie garstka użytkowników.

Źródło: TikTok