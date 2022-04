WhatsApp będzie konkurencją dla Discorda? Meta testuje nowe funkcje

WhatsApp to popularny komunikator, który służy przede wszystkim do komunikowania się z najbliższymi. Z kolei Discord to komunikator dla graczy, który pozwala na tworzenie grup i rozmowę z nieznajomymi, głównie przez grupy tematyczne. Wiele wskazuje na to, że Meta chce pójść w ślady komunikatora dla graczy i pozwalać na kontakty społecznościowe.

WhatsApp niczym Discord?

Komunikator Whatsapp stworzony został do kontaktów ze znajomymi i rodziną. Teraz jednak Meta chce stworzyć coś na wzór Discorda i postawić na kontakty społecznościowe, które są przecież wizytówką komunikatora dla graczy. Pierwsze testy nowej funkcji już się rozpoczęły.

Meta postanowiła, że komunikator otworzy się bardziej na społeczność i utrzymywanie kontaktów, dlatego też wprowadzi do swojego komunikatora możliwość tworzenia otwartych grup. Testy tego typu rozwiązania rozpoczęto już na początku tego roku. Deweloper zbiera jednak nowe dane, ponieważ funkcja “Społeczności WhatsApp” pojawiła się ponownie w wersji 2.22.9.10 na system Android.

Meta cały czas rozwija swój komunikator

W Discordzie można tworzyć grupy tematyczne i wiele wskazuje na to, że w przypadku WhatsAppa będzie podobnie. W przeciwieństwie do komunikatora dla graczy, aplikacja od Mety nie będzie jednak wymagała zaproszenia, dzięki któremu będziemy mogli dołączyć do danej grupy.

Pozostaje jednak pytanie, czy Meta rzeczywiście zdecyduje się na wprowadzenie tej funkcji do swojego komunikatora i jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Komunikator WhatsApp jest stale rozwijany, a ostatnią nowością jest zmiana limitu wielkości załączników. Do tej pory dopuszczalny rozmiar wysyłanego załącznika wynosił 100 MB. Teraz jest to aż 2 GB!

Źródło: AndroidPolice