Trailer Wiedźmina 4 wylądował w sieci. Co prawda nie jest to oficjalna produkcja, a fanowski zwiastun, jednak może być on zajawką tego, co tak naprawdę dostaniemy, kiedy gra będzie miała swoją premierę.

CD Projekt RED pracuje nad najnowszą grą z uniwersum

Trailer Wiedźmina 4, ten oryginalny, pojawi się dopiero w przyszłości. Gra została zapowiedziana dopiero w tym roku i na jej premierę będziemy musieli czekać co najmniej do 2024 roku. Wiemy, że tytuł powstanie na nowym silniku Unreal Engine 5. Z racji tego, że każdy może go pobrać, każdy może też stworzyć produkcję.

Trailer Wiedźmina 4 w sieci! Zobaczcie, co nas czeka!

Tak właśnie powstał zwiastun do zbliżającej się gry polskiego studia CD Projekt RED. Trailer Wiedźmina 4 oparto na silnik Unreal Engine 5, czyli na tym samym, na którym powstanie pełnoprawna gra. Zwiastun udostępnił dobrze znany kanał na YouTube, TeaserPlay, który już wcześniej tworzył koncepcyjne trailery do takich gier, jak GTA Vice City czy San Andreas.

Przeczytaj także: GTA San Andreas na UE5! Tak powinna wyglądać zremasterowana gra!

Fanowski trailer Wiedźmina 4 zapowiedzią prawdziwej gry?

Trailer Wiedźmina 4 stworzony przez TeaserPlay przedstawia postać Geralta z Rivii, który raczej na pewno nie będzie grywalną postacią w nadchodzącej gry tworzonej przez CD Projekt RED. Niemniej jednak zwiastun przedstawia piękne krajobrazy stworzone właśnie dzięki najnowszemu silnikowi graficznemu Unreal Engine 5.

Trailer Wiedźmina 4 w sieci! Zobaczcie, co nas czeka!

Czy zwiastun przygotowany przez TeaserPlay poniekąd zdradza to, co naprawdę zaoferuje nam Wiedźmin 4? Oczywiście, tytuł z pewnością będzie bardziej dopracowany, jednak już teraz możemy zobaczyć, jak za kilka lat będzie wyglądał tytuł. My już nie możemy się doczekać, a wy?

Źródło: TeaserPlay