GTA: The Trilogy nie spełniło oczekiwań fanów na całym świecie. Wszystkie trzy zremasterowane gry prezentowały bardzo średnią oprawę graficzną, która rzekomo miała być przygotowana pod nową generację w konsol. W sieci pojawiły się trailer GTA San Andreas stworzony na silniku Unreal Engine 5. Ucz się Rockstarze, bo tak powinna wyglądać odświeżona gra!

GTA San Andreas w prawdziwej nowoczesnej oprawie graficznej!

W skład zestawu GTA: The Trilogy wchodziło GTA San Andreas, Vice City oraz Grand Theft Auto 3. Oczekiwania graczy były naprawdę sporę, bo przecież każdy z nas kilkanaście lat temu z przyjemnością przemierzał ulice Vice City, bronił Groove Street czy siał spustoszenie na terenie miasta Liberty City. Zapowiedzi były huczne, ponieważ wszystkie trzy tytuły miał zyskać „nowoczesną oprawę graficzną”. To, co z tego wyszło, na pewno nie zadowoliło fanów.

GTA San Andreas na UE5! Tak powinna wyglądać zremasterowana gra! 25

Wspomniana oprawa graficzna pozostawiała wiele do życzenia. Ba, po jakimś czasie gracze sami zaczęli poprawiać to, co zrobił Rockstar i udostępniali mody graficzne, dzięki którym gra zaczęła wyglądać tak, jak zapewniał o tym deweloper. Niestety, naprawa rozmaitych błędów, które wyskakiwały podczas rozgrywki, również zajęła sporo czasu. Może Rockstar potrzebuje przykładu, jak zrobić porządny remaster? Jeśli tak, to ten się ukazał. Zobaczcie, jak powinno prezentować się GTA San Andreas.

Tak wyglądałoby Groove Street, gdyby stworzono grę na silniku Unreal Engine 5!

Silnik Unreal Engine 5 to niesamowite narzędzie, które pozwala na stworzenie pięknych projektów i, jak się okazuje, przywrócenie do życia starych tytułów. Nostalgia sprawia, że nieważne ile nowych tytułów pojawi się na rynku, z większą chęcią i tak zawsze powracamy do tych, które ukazały się kilkanaście lat temu. Fani przygotowali remake GTA San Andreas, który przygotowany został właśnie na silniku UE5. Gra prezentuje się zjawiskowo!

„Groove Street, home” wypowiadane głosem CJ’a zna każdy z nas. Grupa TeaserPlay, która specjalizuje się w tworzeniu zwiastunów do gier, zaprezentowała na swoim kanale teaser do gry GTA San Andreas, stworzony na silniku Unreal Engine 5. Możemy zobaczyć na nim najpopularniejszą dzielnicę w historii serii Grand Theft Auto w nowoczesnym wydaniu. Widzimy nowoczesną oprawę graficzną oraz miejsca i postaci ukazane w czasie dnia i nocy. Wszystko wygląda naprawdę niesamowicie, nawet pomimo tego, że autorzy nie zrezygnowali z oryginalnych animacji. Szkoda, że jest to tylko trailer, a nie grywalne demo.

Rockstar Games, może warto postawić remake gry, a nie remaster? Co wy na to?

