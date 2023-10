Zdrowie to podstawa. Sezon grzewczy wystartował a z nim… od groma niebezpiecznych pyłów zawieszonych w powietrzu. Zła cyrkulacja powietrza to błąd. Wiesz, że w ten sposób trujesz siebie i innych domowników? Ja wiem natomiast jak temu zapobiec. Pomoże w tym pewne urządzenie.

Trujesz siebie i innych w domu! Przestań to robić! Wiem jak!

Jak bumerang wraca rokrocznie temat związany ze złym stanem powietrza jesienią i zimą. Możemy analizować jego wartości za pośrednictwem strony Inspekcji Ochrony Środowiska. Co ci jednak tylko z tego, że wiesz, że trujesz siebie. Czas temu zapobiegać, prawda? Jak grzyby po deszczu pojawiają się na rynku urządzenia, które potrafią oczyścić powietrze. Wśród nich możemy wyróżnić ciekawe modele marki Dyson, które mogą pochwalić się wysoką skutecznością działania. Z resztą, oczyszczacz powietrza to jedno, ale chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak dużo pyłków leży na podłodze. Co z nimi zrobić? Z doświadczenia wiem, że zastosowanie tylko i wyłącznie robota odkurzającego nie zda egzaminu. Dlaczego? Nie wiedzie w każdy zakamarek. Pomocy będzie także odkurzacz. Tak czy inaczej, wróćmy do tych oczyszczaczy.

Trujesz siebie i innych domowników. Popatrz, jak możesz sobie poradzić z zimowym problemem

Jeśli już poradzisz sobie z wszędobylskim kurzem, osiągniesz tak naprawdę połowę sukcesu. A co z drugą częścią? W takim przypadku trzeba zdobyć oczyszczacz powietrza. Przetestowałem wiele ich w swojej karierze. Były wydajne i te nieco mniej. Były głośne i ciche. Tak czy inaczej, dziś chciałbym Cię zainteresować dwoma modelami marki Dyson, które warto rozważać, jeśli chcesz cieszyć się czystym powietrzem. Tym bardziej, że na przykład Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 (co to za nazwa?!) ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Czym jeszcze się cechuje? Potrafi oczyścić i higienicznie nawilżać powietrze. Do tego usuwa 99,95 % zanieczyszczeń. Mowa o tych, które aktywują się jesienią – wirusy, zimą – smog, kurz czy wiosną – alergeny. Plusem jest też właśnie to, że zimą, w sezonie grzewczym możemy cieszyć się nawilżonym powietrzem. Sam osobiście mam z tym problem. Muszę przetestować ten model. Ciekawe czy zniknie to irytujące uczucie suchego powietrza.

Jeśli mamy duże, otwarte pomieszczenia, nawet do 100 metrów kwadratowych, warto zwrócić uwagę na model Dyson Purifier Big+Quieet Formaldehyde. Dlaczego? Potrafi on rozprowadzić oczyszczone powietrze na odległość dziesięciu metrów. Jak już wspominałem, ten oczyszczacz świetnie sprawdzi się w przypadku dużych przestrzeni. Jego kolejnym atutem (oprócz bardzo dużej mocy) jest również to, że został zaprojektowany tak, by faktycznie cechować się bardzo cichą pracą.

Dyson wie, jak oczyścić powietrze. Skutecznie

Nie jest to jakiś tam sprzęt z byle jakim filtrem HEPA. W tym przypadku mamy do czynienia z prawdziwym ekspertem, który potrafi skutecznie wyłapać cząstki zanieczyszczeń ze strumienia powietrza. Cóż, Dyson robi to już od trzydziestu lat. Przykładowo, oczyszczacze tej firmy posiadają trzy filtry, które mają za zadanie skutecznie oczyścić powietrze. Mowa o zatrzymaniu cząstek o średnicy, która wynosi do 0,1 mikrona! Pomaga w tym warstwa HEPA z włókna szklanego. Filtry mają również skutecznie wychwycić zanieczyszczenia gazowe, pochłaniać NO2 oraz niszczyć formaldehyd na poziomie molekularnym.