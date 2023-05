Masz uczulenie? Najlepsze oczyszczacze powietrza do 2300 zł!

Alergia na różnego rodzaju pyłki czy kurz może być zmorą każdego człowieka. W celu zapewnienia sobie lepszego komfortu życia warto wyposażyć się w urządzenie, które ma za zadanie oczyścić powietrze w pomieszczeniu, w którym przebywamy. Oto najlepsze oczyszczacze powietrza do 2300 zł. Sprawdź, który model będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Najtańszy z nich kosztuje zaledwie 900 zł!

Jak sobie radzić z uczuleniem? Pomocny będzie oczyszczacz powietrza, czyli sprzęt, który w ostatnich latach stał się bardzo popularny. Przeanalizowaliśmy działanie kilku modeli. Który oczyszczacz powietrza jest najlepszy? Sprawdź nasze zestawienie. Poznasz modele, które warto brać pod uwagę w przypadku zakupu takiego sprzętu.

Najlepsze oczyszczacze powietrza to urządzenia, które, jak sama nazwa mówi, mają zadbać o właściwą jakość powietrza w pomieszczeniu. Na rynku znajdziemy multum tego typu produktów, które z reguły mają robić to samo, jednak ich parametry mogą się mocno różnić. Dlatego też przygotowaliśmy zestawienie, w którym prezentujemy najlepsze modele w przedziale cenowym od 900 do 2300 zł. Dzięki temu każdy z Was znajdzie oczyszczacz pasujący do Waszego budżetu.

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Który wybrać?

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Stadler Form Roger. Cena: około 1600 zł.

Pierwszym modelem, który trafia do naszego zestawienia jest Stadler Form Roger. Urządzenie to ma dość pokaźne wymiary, ponieważ oczyszczacz powietrza szwajcarskiej firmy może pochwalić się gabarytami wynoszącymi 420 x 500 x 200 mm przy wadze 6,8 kg. To, co jednak zwraca uwagę, to minimalistyczny design tego modelu, dlatego też wpasuje się w większość pomieszczeń, niezależnie od wystroju.

Model Roger, jak informuje producent, jest w stanie pracować na dużej powierzchni, która wynosi 74 m2. Świetnie sprawdzi się w domu alergika, ale również w domostwie, w którym znajdują się małe dzieci. Odświeżacz powietrza Stadler Form został wyposażony w specjalnie opracowany filtr Dual Filtr, który łączy filtr HEPA z aktywnym węglem – pierwszy eliminuje zanieczyszczenia w powietrzu, a drugi niweluje nieprzyjemne zapachy.

Filtr ten należy wymieniać co 8-12 miesięcy, co potwierdza jego wydajność. W oczyszczaczu zamontowano także filtr wstępny, który wyłapuje grube cząsteczki kurzu i brudu, co chroni wcześniej wspomniany Dual Filter. Urządzenie posiada tryb auto, który samodzielnie dostosowuje wydajność czyszczenia do aktualnego stanu jakości powietrza.

Oczyszczacz powietrza Stadler Form Roger sprawi, że życie alergików będzie zdecydowanie prostsze. W godzinę pracy trzykrotnie wymienia on powietrze w pomieszczeniu, dzięki czemu nie znajdziemy w nim pyłków, roztoczy, nieprzyjemnych zapachów, wirusów czy innych elementów, które wpływają niekorzystnie na jakość powietrza. Wyposażony w czujniki stale monitoruje powietrze w pomieszczeniu, natychmiastowo wykrywa zanieczyszczenia, a następnie je eliminuje.

Oczyszczacz został wyposażony w czujnik gazu oraz cząsteczek PM 2,5. Posiada także tryb nocny, który sprawia, że urządzenie bardzo cicho filtruje powietrze, kiedy my śpimy. Wszystko możemy monitorować za pomocą aplikacji mobilnej. Z jej poziomu sterujemy również wszystkimi funkcjami oczyszczacza.

Karol Snopek Stadler Form Roger – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza 5 5 0 1 Świetny oczyszczacz powietrza, który sprawi, że alergicy poczują się lepiej. Jest przede wszystkim wydajny, ale to nie jedyny jego atut. Potrafi pracować w trybie automatycznym, a po długich testach stwierdzam, że cechuje się wysoką kulturą pracy. Nawet przy wzmożonej intensywności jest naprawdę cichy, dzięki czemu nie wpływa na nasz komfort przebywania w pomieszczeniu. To znaczy wpływa, bo oczywiście powietrze jest o wiele czystsze, ale miałem na myśli poziom hałasu, który jest praktycznie znikomy. Świetny oczyszczacz powietrza, który sprawi, że alergicy poczują się lepiej. Jest przede wszystkim wydajny, ale to nie jedyny jego atut. Potrafi pracować w trybie automatycznym, a po długich testach stwierdzam, że cechuje się wysoką kulturą pracy. Nawet przy wzmożonej intensywności jest naprawdę cichy, dzięki czemu nie wpływa na nasz komfort przebywania w pomieszczeniu. To znaczy wpływa, bo oczywiście powietrze jest o wiele czystsze, ale miałem na myśli poziom hałasu, który jest praktycznie znikomy. 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Stadler Form Roger Big. Cena: około 2300 zł.

Następnym oczyszczaczem, który umieszczamy w naszym zestawieniu jest kolejny model szwajcarskiej firmy Stadler Form. Roger Big, jak sama nazwa mówi, jest większy i jeszcze wydajniejszy niż wyżej opisywany wyżej model Roger. O jakich różnicach w wielkości mówimy? Roger Big może pochwalić się wymiarami na poziomie 420 x 520 x 340 mm przy 10,5 kg wagi. Wydajne podzespoły trzeba gdzieś zmieścić, stąd tak spore gabaryty. To oczywiście przekłada się na zakres pracy, jeśli chodzi o wielkość pomieszczenia, w którym ma filtrować powietrze ten model.

Stadler Form Roger Big może pochwalić się minimalistycznym designem, który nie będzie się wyróżniał, nawet w przypadku klasycznego wystroju pomieszczenia. Wykończenie z chromowanymi elementami i tekstylna obudowa prezentują się elegancko. Wydajność jest tutaj kluczowa, ponieważ oczyszczacz powietrza szwajcarskiej firmy jest w stanie pracować w pomieszczeniu o wielkości 104 m2. Oznacza to tyle, że nie tylko sprawdzi się w salonie, ale również i w dużym biurze. Został on stworzony z myślą o alegrikach, ale także osobach o obniżonej odporności organizmu oraz rodzinach z małymi dziećmi.

W urządzeniu tym wykorzystano podwójny filtr Dual Filter z filtrem HEPA oraz filtrem z aktywnego węgla. Oba filtry współpracują ze sobą, dzięki czemu w powietrzu nie znajdziemy zanieczyszczeń oraz przykrych zapachów. Oczywiście, na wyposażeniu jest także filtr wstępny, który eliminuje duży brud i kurz, chroniąc filtr Dual Filter. Co więcej, według zapewnień, filtr zatrzymuje do 99 proc. wirusów SARS-CoV-2, które wywołują koronawirusa.

Stadler Form Roger Big został wyposażony w szereg sensorów, które stale monitorują jakość powietrza. Ta z kolei sygnalizowana jest odpowiednim kolorem na wyświetlaczu. Tryb auto, który znajdziemy w tym modelu, automatycznie dostosowuje wydajność czyszczenia powietrza w pomieszczeniu w zależności od jego jakości. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że zawsze wdychamy czyste powietrze.

Co więcej, na pokładzie znajdziemy czujnik pyłów PM 2,5 oraz czujnik gazu. Do tego wszystkiego należy dodać tryb nocny, timer oraz Wi-Fi, dzięki któremu z poziomu naszego smartfona możemy obserwować nie tylko jakość powietrza, ale również sterować wszystkimi funkcjami urządzenia.

Karol Snopek Stadler Form Roger Big – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger Big – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza 5 5 0 1 Drugi oczyszczacz firmy Stadler Form, który zaskoczył mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim jakość wykonania stoi tu na wysokim poziomie. Dodatkowym atutem jest prosta obsługa. Po prostu uruchamiasz go i zapominasz o tym, że istnieje. I na koniec – zdecydowanie Stadler Form Roger Big to zdecydowanie model do dużego biura. Wygląda efektownie, będzie więc pasował do wnętrza, a jego wydajność jest tak duża, że wszyscy pracownicy będą cieszyli się świeżym powietrzem. Myślę, że to przełoży się na efektywność pracy każdej osoby, która przebywa w biurze. Drugi oczyszczacz firmy Stadler Form, który zaskoczył mnie pod wieloma względami. Przede wszystkim jakość wykonania stoi tu na wysokim poziomie. Dodatkowym atutem jest prosta obsługa. Po prostu uruchamiasz go i zapominasz o tym, że istnieje. I na koniec – zdecydowanie Stadler Form Roger Big to zdecydowanie model do dużego biura. Wygląda efektownie, będzie więc pasował do wnętrza, a jego wydajność jest tak duża, że wszyscy pracownicy będą cieszyli się świeżym powietrzem. Myślę, że to przełoży się na efektywność pracy każdej osoby, która przebywa w biurze. 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Samsung AX60R5080WD. Cena około 1400 zł.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD to przyjemne dla oka urządzenie, które może pochwalić się smukłymi kształtami, jednak nie kosztem gabarytów. Te są po prostu spore – 783 x 360 x 293 mm! Południowokoreański producent zaprojektował ten model dla dużych pomieszczeń, których wymiary to maksymalnie 60 m2. Z powodzeniem może więc sprawdzić się nie tylko w dużym salonie, ale także w biurze. Urządzenie jest wydajne, stylowe i wyposażone w odpowiednie systemy, które mają zapewnić nam życie z czystym powietrzem.

To, co wyróżnia Samsung AX60R5080WD na tle konkurencji to fakt, że południowokoreański producent nie oszczędzał tutaj pod względem filtrów. Na pokładzie tego urządzenia znajdziemy ich aż sześć! Oczyszczacz korzysta więc z dwóch siateczkowych filtrów wstępnych, dwóch filtrów HEPA oraz dwóch węglowych, które zintegrowane są z filtrami HEPA. Tryb automatyczny, który znajdziemy w opcjach oczyszczacza powietrza marki Samsung, samodzielnie dostosowuje prędkość wentylatora (są trzy poziomy) i skutecznie oczyszcza powietrze w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Jakość powietrza sygnalizowana jest poszczególnymi kolorami wyświetlanymi na ekranie. W “artylerii” urządzenia znalazł się zarówno laserowy czujnik pyłu zawieszonego, jak i gazów. W standardzie znajdziemy również kontrolę stanu zużycia filtrów, które według producenta mają oferować 12 miesięcy żywotności, blokadę rodzicielską i aplikację mobilną, w której mamy podgląd na wszystkie dane oraz możemy sterować wszystkim funkcjami urządzenia.

Warto zaznaczyć, że oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD, który znalazł się w naszym zestawieniu posiada trzy wyloty powietrza (jeden u góry, dwa po bokach), co sprawia, że powietrze wydmuchiwane jest w trzech kierunkach, co jeszcze bardziej wpływa na jego wydajność pracy. Dodam jeszcze, że jeśli macie ochotę, możecie przeczytać test oczyszczacza Samsung AX60R5080WD, który opublikowaliśmy jakiś czas temu.

Karol Snopek Samsung AX60R5080WD – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza Samsung AX60R5080WD – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza 5 5 0 1 Bardzo prosta obsługa – ba, ten model jest wręcz bezobsługowy. Do tego dodajmy ładny wygląd i skuteczne działanie. Efekt? Samsung AX5000 to bardzo dobry oczyszczacz powietrza. Jeśli więc zależy Wam na zdrowiu, powinniście rozważyć zakup takiego sprzętu. Wasze płuca oraz oczywiście inne narządy zdecydowanie Wam podziękują. Bardzo prosta obsługa – ba, ten model jest wręcz bezobsługowy. Do tego dodajmy ładny wygląd i skuteczne działanie. Efekt? Samsung AX5000 to bardzo dobry oczyszczacz powietrza. Jeśli więc zależy Wam na zdrowiu, powinniście rozważyć zakup takiego sprzętu. Wasze płuca oraz oczywiście inne narządy zdecydowanie Wam podziękują. 5,0 rating 5 / 5 Wynik końcowy Wspaniały!

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Klarta Forste 4. Cena około 900 zł.

Klarta Froste 4, czyli kolejny oczyszczasz w naszym zestawieniu to urządzenie stworzone z myślą o mniejszych pomieszczeniach. Producent informuje, że urządzenie sprawdzi się w pokojach o maksymalnej powierzchni do 37,5 m2, co oznacza, że z powodzeniem możemy postawić go w pokoju naszego dziecka czy w sypialni i mieć pewność, że poradzi sobie ze wszystkim zanieczyszczeniami znajdującymi się w tym pomieszczeniu.

Oczyszczacz Klarta Froste 4 korzysta łącznie z trzech filtrów, które dbają o jakość wdychanego przez nas powietrza. Na pokładzie znajdziemy filtr wstępny, HEPA H13 99,97% oraz filtr węglowy. Do tego wszystkie producent dołożył plazmowy jonizator ION Plasma Air, który wspomaga proces eliminacji wirusów, bakterii, grzybów, a także sprawia, że równowaga pomiędzy jonami dodatnimi i ujemnymi jest zachowana.

To, co warto zaznaczyć, to fakt, że oczyszczaczem powietrza, a konkretnie jego funkcjami, w większości możemy sterować za pomocą panelu sterowania, który znajduje się na obudowie urządzenia. Jednak aby w pełni wykorzystać jego możliwości oraz funkcje, potrzebna jest nam aplikacja mobilna. Co więcej, w zestawie znajdziemy także pilot.

Klarta Froste 4 oferuje trzy tryby automatyczne, które różnią się od siebie intensywnością oczyszczania powietrza. Najmocniejszy z nich jest tryb Turbo Auto Turbo, który wykorzystujemy do jak najszybszego pozbycia się zanieczyszczeń. Tryb Auto Normal jest tym optymalnym, natomiast Auto Sleep sprawia, że oczyszczacz pracuje bardzo cicho, pobiera mniej energii i wykorzystywany jest w nocy, kiedy śpimy lub w momencie, kiedy potrzebujemy skupienia. Oczyszczacz automatycznie reaguje, kiedy wykryje zanieczyszczenie powietrza, a za to odpowiada laserowy czujnik 3x IQ Sensor.

Karol Snopek Klarta Froste 4 – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza Klarta Froste 4 – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza 4 5 0 1 Dobry sprzęt, który sprawdzi się przede wszystkim w małych pomieszczeniach. W skrócie, nie oczyści powietrza w całym mieszkaniu (chyba, że mieszkasz w kawalerce), aczkolwiek jeśli chciałbyś być pewny, że np. w pokoju dziecka bądź w sypialni powietrze będzie czyste, model ten będzie dobrym wyborem. Dobry sprzęt, który sprawdzi się przede wszystkim w małych pomieszczeniach. W skrócie, nie oczyści powietrza w całym mieszkaniu (chyba, że mieszkasz w kawalerce), aczkolwiek jeśli chciałbyś być pewny, że np. w pokoju dziecka bądź w sypialni powietrze będzie czyste, model ten będzie dobrym wyborem. 4,0 rating 4 / 5 Wynik końcowy Dobry

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Sharp KC-D40EUW. Cena około 1300 zł.

Sharp KC-D40EUW to kolejne urządzenie w naszym zestawieniu, które sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Jak zapewnia producent, model ten oczyści powietrze na maksymalnym metrażu do 30 metrów kwadratowych, co oznacza, że z powodzeniem nie tylko oczyści, ale również nawilży powietrze w naszym pokoju czy sypialni. Jest to urządzenie 2 w 1, ponieważ Sharp KC-D40EUW to także nawilżacz. Nowoczesny wygląd urządzenia prezentuje się atrakcyjnie. Z pewnością ten model będzie pasował do wielu różnych pomieszczeń.

Tak jak już wspominałem, Sharp KC-D40EUW, który znalazł się w naszym zestawieniu to urządzenie 2w1, które jednocześnie oczyszcza oraz nawilża powietrze w pomieszczeniu. Na wyposażeniu tego modelu znalazł się także jonizator Plasmacluster, który niszczy bakterie, wirusy i grzyby dodatnimi i ujemnymi jonami. Oczyszczacz ma trzy filtry – wstępny, węglowy oraz HEPA H13. Na pokładzie znajdziemy także filtr nawilżacza usuwający wszelkie zabrudzenia, które mogą znaleźć się w wodzie.

Do nawilżania powietrza urządzenie japońskiej marki używa technologii ewaporacji. Oczyszczacz może pracować w trzech opcjach prędkości, posiada również tryb automatyczny, który samodzielnie steruje tempem pracy w zależności od jakości powietrza. Ten tryb bazuje na danych pochodzących z czujnika kurzu. Na wyposażeniu znajdziemy także czujnik wilgoci i temperatury.

Jakość powietrza sygnalizowana jest za pomocą paska, który w zależności od ilości zanieczyszczeń świeci się w trzech różnych kolorach (zielony, pomarańczowy i czerwony). Warto jednak zaznaczyć, że kombinacji kolorów może być kilka. Sygnalizują one wtedy zróżnicowaną jakość powietrza w danym pomieszczeniu. Sharp KC-D40EUW charakteryzuje się wysoką kulturą pracy i jest również energooszczędny, co jest wielkim plusem tego modelu.

Karol Snopek Sharp KC-D40EUW – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza Sharp KC-D40EUW – moje wnioski z testu tego oczyszczacza powietrza 4 5 0 1 Rozsądny wybór w tym przedziale cenowym. Jeśli zależy nam na oczyszczaniu oraz jonizowaniu powietrza w małych pomieszczeniach (np. pokój dziecka albo sypialna bądź też salon – czemu nie), to Sharp przygotował naprawdę dobrą propozycję. Rozsądny wybór w tym przedziale cenowym. Jeśli zależy nam na oczyszczaniu oraz jonizowaniu powietrza w małych pomieszczeniach (np. pokój dziecka albo sypialna bądź też salon – czemu nie), to Sharp przygotował naprawdę dobrą propozycję. 4,0 rating 4 / 5 Wynik końcowy Dobry

Najlepsze oczyszczacze powietrza. Podsumowanie artykułu

Wybór oczyszczacza powietrza jest uzależniony nie tylko od wielkości pomieszczenia, w jakim przyjdzie pracować urządzeniu, ale przede wszystkim od ceny. Nie zawsze jednak droższy model jest lepszym wyborem. Decydując się na zakup oczyszczacza powietrza, warto przede wszystkim brać pod uwagę jego wydajność. Jeśli chcemy umieścić go w niewielkim pokoju, to zakup oczyszczacza, który przeznaczony jest do pomieszczenia o wielkości ponad 100 metrów kwadratowych jest po prostu przerostem formy nad treścią. Jeśli jednak szukamy urządzenia do większego pomieszczenia, w którym znajduje się wiele otwartych przestrzeni, to jak najbardziej będzie to doskonały wybór.