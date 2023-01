Jaki oczyszczacz powietrza kupić? Sprawdź Samsung AX60!

Trzeba dbać o swoje zdrowie. Pomóc nam może sprzęt, który filtruje powietrze. Nasuwa się pytanie: jaki oczyszczacz powietrza kupić? Sprawdzam Samsung AX60, który może okazać się ciekawą propozycją wśród tego typu urządzeń.

Aby doprecyzować, w przypadku tej recenzji mówimy o modelu AX60R5080WD. Klikając w ten link możecie sprawdzić szczegółową specyfikację techniczną i informacje na temat oczyszczacza. Tym czasem zacznę od podstawowych informacji na temat testowanego modelu.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD

Samsung AX60 – AX60R5080WD specyfikacja techniczna

Moc: 60 W

Wydajność: 467 m 3 /h, maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 60 m 2

/h, maksymalna wielkość pomieszczenia wynosi 60 m Waga: 11,2 kg

Wymiary: 360 x 783 x 293 mm

Hałas: minimum 21 dB(A), maksymalnie 50 dB(A)

Filtry: dezodoryzujący, wstępny, ultradrobnego pyłu

Informacje dodatkowe: wskaźnik zanieczyszczenia numeryczny PM1.0 / 2.5 / 10

Łączność: wbudowane Wi-Fi, możliwa obsługa przez aplikację na smartfony z iOS i Android

Zawartość opakowania i wygląd zewnętrzny

Temat zawartości opakowania będzie bardzo krótki i treściwy. W pudełku umieszczono oczyszczacz powietrza raz instrukcję obsługi. Nic więcej nie znalazłem. Idźmy więc dalej, w kierunku wizualnym testowanego modelu.

Z jednej strony można stwierdzić – po co pisać o wyglądzie takiego urządzenia. A jednak, przecież ten sprzęt będzie cały czas widoczny, dlatego warto skupić się na tym, by wizualnie oczyszczasz powietrza również prezentował się dobrze. A jak jest w przypadku Samsung AX60? Według mnie wygląda świetnie. Przeważa biel, na froncie mamy ciekawy projekt “wentylacji – dla filtra” – przypomina mi plaster miodu. Na górze kolejny otwór wentylacji oraz przyciski funkcyjne. Klient może wybrać by panel ten był polakierowany w kolorze piano black lub imitacji złota. Przynajmniej ja to tak widzę, ale nie znam się na kolorach, wybaczcie.

Pozostając przy temacie sterowania, na górze umieszczono sześć przycisków, które odpowiadają za regulację ustawień. Wydaje mi się jednak, że raczej nie często będziecie z nich korzystać, ponieważ najczęściej steruje się sprzętem za pomocą aplikacji Samsung SmartThings. Oprogramowanie sprawdza się rewelacyjnie, o czym pisałem już w przypadku odkurzacza Samsung Jet Bot AI +. Tak czy inaczej, przyciski są. Można nimi regulować prędkością wentylatora, ustawić podświetlenie, sprawdzić jakość powietrza czy uruchomić tryb nocny.

Aplikacja Samsung SmartThings Aplikacja Samsung SmartThings Aplikacja Samsung SmartThings

Dużym plusem jest zastosowanie czterech kółek, które ułatwiają przemieszczanie oczyszczacza powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Kolejnym atutem jest łatwość wymiany filtra. To znaczy, filtrów, bo jest ich trzy. Wstępny usuwa pyłki i sierść zwierząt, dezodoryzujący szkodliwe gazy, a HEPA ten najdrobniejszy pył.

Jaki oczyszczacz powietrza kupić? Samsung AX60 w praktyce. A konkretnie model AX60R5080WD.

Tak naprawdę w przypadku oczyszczacza powietrza wszystko dzieje się automatycznie. Nie ma potrzeby zmiany trybów i tak dalej, ponieważ urządzenie ma zamontowane czujniki, które analizują cały czas jakość powietrza i dostosowują moc silnika. Powietrze będzie słabe? Filtry będą “miały co robić”, ale też hałas będzie większy. Z kolei przy dobrej jakości sprzęt będzie generował znikomą ilość hałasu. Dla tych, dla których będzie nadal za głośno producent przygotował “tryb snu”, podczas którego praca urządzenia jest wręcz niesłyszalna.

Oczyszczacz powietrza Samsung AX60R5080WD

Plusem jest również to, że zastosowano trzy-kierunkowy przepływ powietrza. W skrócie, z przodu urządzenie wciąga powietrze. Z kolei dwa boczne oraz górny otwór odpowiadają za rozprzestrzenienie czystego powietrza. Dzięki temu AX60 nie tylko skutecznie, ale i szybko zwiększa jakość powietrza w pomieszczeniu do 60 metrów kwadratowych.

Sprzęt informuje nas o konieczności wymiany filtra, możemy też ustalić harmonogram pracy oczyszczacza. Jak już wspominałem, wszystkim sterujemy za pomocą aplikacji. Dodam również, że skuteczność Samsung AX60 została potwierdzona przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Model ten posiada również atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.