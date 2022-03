Wojna na Ukrainie, którą wywołała Rosja nadal trwa i nie pojawiają się żadne informacje na temat jej rychłego zakończenia. Co gorsze, Kreml blokuje media społecznościowe. Co ciekawe, Twitter uruchamia wersję Tor, która pomimo sankcji będzie działała w Rosji.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Kreml za wszelką cenę chce prowadzić działania propagandowe. Wszystko po to, by obywatele Rosji nie dowiedzieli się o tym, co dzieje się w Ukrainie. W związku z tym zostały wprowadzone sankcje odcinające ludność od takich mediów społecznościowych jak Twitter czy Facebook. Powód Kremlu jest wręcz zabawny. Według przedstawicieli rosyjskiej władzy, wspomniane portale dyskryminują lokalne media. Oczywiście, chodzi o to, by nadal siać propagandę. Wydaje mi się jednak, że powoli Rosjanie zaczynają rozumieć co się dzieje. Sankcje, spadająca wartość Rubla czy wstrzymanie działalności wielu przedsiębiorstw, takich jak McDonald’s.

Twitter w wersji Tor będzie działał pomimo blokady w Rosji 28

Twitter omija blokady wykorzystując wersję dla sieci Tor

Temat jest bardzo prosty. Sieć Tor, czyli tak zwana ciemniejsza strona Internetu omija wszelakie blokady. Pozwala zachowanie prywatności ale także wolności słowa. Krótko mówiąc, za pomocą wspomnianej sieci, Twitter umożliwi przekazywanie rzetelnych informacji, które nie będą cenzurowane. Szkoda tylko, że rozwiązanie to wykorzystywane jest również do działalności przestępczej. Fakt, zapewne autorzy sieci Tor nie mieli złych zamiarów, jednak wspomniana anonimowość sprzyja w prowadzeniu „szemranych interesów”.

Tak czy inaczej, cieszy fakt iż pomimo sankcji, Twitter będzie dostępny w Rosji. Dzięki temu Rosjanie dowiedzą się co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie. Warto przypomnieć, że Kreml stosuje karę więzienia dla osób piszących wprost o tym, że jest to inwazja, a nie „operacja specjalna”. Miejmy nadzieję, że szerzenie informacji pozwoli na przyspieszenie zakończenia wojny na Ukrainie.

Szczegóły na temat tego rozwiązania pojawiły się na profilu, który prowadzi Alec Muffett.