Uber kojarzy się przede wszystkim z przejazdami oraz dowozem jedzenia. Teraz do aplikacji trafiła nowa funkcja – Uber Explorer. Ułatwi ona nam pobyt w mieście i zaplanuje nam wolny czas. Wydaje się być bardzo ciekawym rozwiązaniem i może osiągnąć sukces!

Wyjście na miasto będzie jeszcze prostsze?

Planujesz wycieczkę do nowego miasta, jednak nie zrobiłeś wcześniej rozeznania i nie wiesz, jak spędzić w nim czas? Uber Explore to nowa funkcja, która pojawiła się w aplikacji. Jej zadaniem jest pomoc w zaplanowaniu pobytu w nowym mieście. Jest to funkcja, która ma dopełnić ofertę przewozową i dostarczania jedzenia.

Korzystać z niej mogą nie tylko nowo przyjezdni, ale również osoby, które na co dzień mieszkają w danym mieście. Uber Explore to bowiem funkcja, która pozwoli nam na zaplanowanie wyjścia na miasto. Jest to świetna opcja dla osób, które nie potrafią wysiedzieć w domu, a nie mogą zdecydować się na wybór lokalu.

Co oferuje Uber Explore?

Nowa funkcja okaże się bardzo pomocna. W specjalnej zakładce Uber Explore znajdziemy rekomendacje dotyczące tego, co możemy zrobić na mieście. W aplikacji będzie możliwe zarezerwowanie stolika w restauracji, czy informacje na temat imprez kulturalnych, koncertów, czy różnego rodzaju pokazów.

Będzie można też wybrać ciekawe miejsca i atrakcje znajdujące się w danym mieście. Funkcja ta zintegrowana jest z platformą Yelp. Na tę chwilę Uber Explore działa jedynie 15 miastach w USA i Meksyku. Oczywiście dodatkowym przywilejem jest automatyczne zamawianie przejazdów do danego miejsca. Wkrótce funkcja powinna trafić do innych krajów, w tym także do Polski, jednak nie ma żadnych informacji, kiedy to nastąpi.

