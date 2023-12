Ubrania Pat Guzik. Połączenie mody i sztuki Aleksandry Waliszewskiej

Pat Guzik wprowadza do swojego modowego świata niezwykłe połączenie mody i sztuki, przynosząc na scenę projekt stworzony we współpracy z malarką i rysowniczką, Aleksandrą Waliszewską. Ubrania Pat Guzik, które zaprojektowała we współpracy z artystką, są prawdziwym dziełem sztuki i przenoszą w świat nocnych inspiracji i tajemniczych zjawisk.

Kolekcja Pat Guzik, zainspirowana nocą i ukazująca to, co budzi się, gdy reszta świata idzie spać, jest fascynującym eksperymentem estetycznym. Artystyczne printy i wzory zdobią ubrania, tworząc niepowtarzalne kompozycje, które łączą atmosferę mrocznego nieba z indywidualnym stylem projektantki.

Współpraca z Aleksandrą Waliszewską przynosi do kolekcji elementy makabryczne, bajkowe i pełne niepokoju. Artystyczne dzieła Waliszewskiej, odwołujące się do różnych nurtów i inspiracji, zostają przeniesione na tkaniny i kształtują charakter ubrań. Cytat z książki Aleksandra Krawczuka o Julianie Apostacie: ”Szczurcy wespół z myszami z włosów gniazda wiją”, który przenika kolekcję, nadaje całości dodatkowego kontekstu, podkreślając emocjonalną głębię projektu.

Słońce zaszło i obudziło się to, co spało (…) Prace Oli są niesamowitym oceanem możliwości, jeżeli chodzi obudowanie historii, a jej wrażliwość tworzenia swojego własnego świata jest piękna i mroczna. Stąd pomysł by kolekcja była opowieścią o tym co budzi się,kiedy wszyscy idziemy spać. Inspiruje mnie mocno klimat niepewności, niepokoju, ciemności i tego co kryje się za nią. To opowieść o długiej nocy, o tym co w ciągu dnia chowa się i wychodzi dopiero po zmroku. Taka jest moja opowieść o twórczości Oli.

mówi Pat Guzik, która łącząc siły z Aleksandrą Waliszewską, chciała oddać hołd naszym nocnym wizjom i fantazjom.