UFC 274 – Charles Oliveira vs Justin Gaethje  

Już w tą sobotę będziemy świadkami gali UFC 274. Wisienką na torcie fenomenalnych zestawień będzie starcie Charlesa Oliveiry z Justinem Gaethje o pas wagi lekkiej.

UFC 274 mistrzowskie starcie kategorii wagi lekkiej

Numerowane gale to zawsze gwarant dobrych strać, ale tym razem amerykańska federacja przeszła samą siebie. UFC 274 to przede wszystkim starcie mistrzowskie na szczycie wagi lekkiej. Mistrz, Charles Oliveira podejmie pretendenta – Justina Gaethje. Dla championa będzie to 42 zawodowa walka w karierze. Rekord Brazylijczyka to 32 wygrane, 8 przegranych i 1 N/C. Charles Oliviera to czarny pas BJJ i wirtuoz tej płaszczyzny, gdyż 20 walk kończył poddaniem rywala. W ostatnich walkach mistrz pokonywał min. Michaela Chandlera i Tonnego Fergusona, którzy zmierzą się ze sobą na nadchodzącej gali.

W roli pretendenta zawalczy Justin Gaethje. Popularny “The Highlight” od kilku lat zajmuje miejsce w ścisłym “topie” wagi lekkiej. W ostatnim, bardzo efektownym pojedynku pokonał Michaela Chandlera. Justin Gaethje to przekrojowy wojownik, jednak brutalna stójka to jego znak rozpoznawczy. Z 23 zawodowych zwycięstw, aż 19 kończył przed czasem nokautując przeciwnika. Walka mistrzowska będzie klasyczny starciem “grapplera” z “uderzaczem”.

UFC 274 pełno elektryzujących starć

Cała karta główna gali UFC 274 to gratka dla fana. Walka główna to nie jedyne mistrzowskie starcie na tej gali. Rose Namajunas, mistrzyni wagi słomkowej kobiet podejmie w klatce Carle Esparze. Obie panie zmierzyły się ze sobą podczas finału TUF-a w 2014 roku. Wtedy górą była Esparza. Aktualna mistrzyni odgraża się, że zrewanżuje się za starcie sprzed 8 lat.

Kolejnym arcyciekawym starciem jest pojedynek w kategorii lekkiej. Tony Ferguson zmierzy się z Michaelem Chandlerem. Obaj zawodnicy byli pretendentami do tytuły mistrza wagi lekkiej, również obaj przegrywali z zasiadającym na tronie Charlesem Oliveirą. Dla Fergusona będzie to szansa na powrót na zwycięskie tory, gdyż do klatki wejdzie po 3 kolejnych przegranych.

Pełna rozpiska gali:

Walka wieczoru

70.3 kg.: Charles Oliveira (32-8-0) vs. Justin Gaethje (23-3-0)

Karta główna od 04:00

52.2 kg.: Rose Namajunas (11-4-0) vs. Carla Esparza (18-6-0)

70.3 kg.: Michael Chandler (22-7-0) vs. Tony Ferguson (25-6-0)

93 kg.: Ovience St Preux (25-16-0) vs. Mauricio Rua (27-12-1)

70.3 kg.: Donald Cerrone (36-16-0) vs. Joe Lauzon (28-15-0)

Karta wstępna od 02:00

77.1 kg.: Randy Brown (14-4-0) vs. Khaos Williams (13-2-0)

65.8 kg.: Macy Chiasson (7-2-0) vs. Norma Dumont (7-1-0)

56.7 kg.: Brandon Royval (13-6-0) vs. Matt Schnell (15-6-0)

120.2 kg.: Blagoy Ivanov (18-4-0) vs. Marcos Rogério de Lima (19-7-1)

