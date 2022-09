Unia chce wprowadzić obowiązkowe ograniczenie zużycia energii, nawet o 10%

Węgla coraz mniej, gaz coraz droższy. Ograniczenie zużycia energii wydaje się nieuniknione. W związku z rosnącymi cenami energii, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie obowiązku ograniczenia zużycia energii o nawet 10%, w tym co najmniej 5% w godzinach szczytu. Co to oznacza?

Obowiązkowe ograniczenie zużycia energii, przynajmniej 5%

Państwa członkowskie miałyby za zadanie ustalenia przedziału około 3 do 4 godzin dziennie, w których ograniczone zostałoby zużywanie energii (zwyczajowo byłyby to godziny szczytu). 5% jest dolną granicą, dlatego KE przyjmuje, że ograniczenia mogłyby wynosić nawet 10%. Obowiązek ten miałby zostać wyegzekwowany czasowo, od 1 grudnia 2022 aż do 31 marca 2023 roku.

Wiąże się to oczywiście z ograniczeniem kupna gazu i węgla od Rosji, który w okresie zimowym jest na wagę złota.

Jak wymierne byłyby efekty?

Komisja przewiduje, że to ograniczenie pozwoli zaoszczędzić 1,2 mld m3 gazu i to już w około 4 miesiące. Zużycie gazu w UE zostałoby zmniejszone o około 4%. Choć ta liczba nie robi wrażenia, idą za nią kosmiczne wręcz pieniądze. Skala w końcu nie zamyka się na poszczególnych państwach, ale 4% w skali całej Unii Europejskiej.

Dodatkowo, Komisja Europejska kładzie jeszcze większy nacisk na wsparcie atomu i OZE, dzięki którym powstaje nie tylko zielona, ale często również tańsza energia elektryczna. Nadwyżka zysków z tej właśnie energii miałaby zostać przeznaczona na dofinansowania do użytkowników, którzy korzystają z tej „droższej” energii, czyli węgla i gazu. Trzeba jednak pamiętać, że państwa będą miały w tej kwestii dużą autonomię, przez co ich działania i decyzje mogą mieć bardzo różne skutki.

