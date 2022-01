Uruchomił GTA V… na konsoli GameBoy z lat 80.!

Dla dzisiejszych maniaków technologicznych nie ma rzeczy niemożliwych! Okazuje się, że GameBoy, czyli konsola Nintendo z lat 80. jest w stanie uruchomić najpopularniejszą grę w historii – GTA V i być dodatkowym wyświetlaczem dla komputera z systemem Windows!

GTA V na konsoli GameBoy? Tak, to możliwe!

GameBoy to przenośna konsola Nintendo, która na rynku po raz pierwszy pojawiła się w 1989 roku. Urządzenie to mocno wpłynęło na rozwój rynku gier i urządzeń, na których można w nie grać. Mogłoby się wydawać, że konsola zaoferowała wszystko, co się dało, ale dzisiejsza technologia pozwala wyciągnąć z tego typu urządzeń zdecydowanie więcej.

Konsola GameBoy to urządzenie, które w dalszym ciągu odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego zapalonego miłośnika gier. Urządzenia te są podstawowym elementem w zbiorze każdego kolekcjonera, a ci, którzy posiadają to urządzenie, w dalszym ciągu cieszą się z gier, jakie można na nim odpalić. Sebastian Staacks z kanału there oughta be zrobił ze starą konsolą coś, co nie śniło się jej twórcom.

Moduł Wi-Fi tchnął w konsolę drugie życie

Aby wydobyć z konsoli drugie życie potrzebne było stworzenie modułu Wi-Fi i wydajniejszych podzespołów. Te zostały stworzone na specjalnie przygotowanym kartridżu, na którym nominalnie znajdowałaby się gra. Dzięki usprawnieniom konsola była w stanie uruchomić grę GTA V z płynnością 20 klatek na sekundę.

Oczywiście gra wygląda tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Największą wadą urządzenia jest oczywiście monochromatyczny ekran, który wyświetla obraz z rozdzielczością 160 x 144. Gra oczywiście nie wygląda zbyt dobrze, ale to tutaj nie jest najważniejsze. Konsolę GameBoy można również wykorzystać jako dodatkowy ekran do przesyłania obrazu z komputera z systemem Windows.

Wszystko znajdziecie na poniższym materiale: