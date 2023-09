Używana Honda CR-V 5 generacji z hybrydą. Warto ją kupić?

Trzyletnia z małym przebiegiem kosztuje 120 tysięcy złotych. Jaka jest używana Honda CR-V 5 generacji z hybrydą? Warto zwrócić uwagę na tego SUV-a? To zależy.

Nie będę się rozpisywał na temat tego, jak wygląda i jak jeździ CR-V piątej generacji. Pisałem o tym SUV-ie w innym artykule. Zapraszam do jego lektury. Z racji tego, że Honda wprowadziła nową, szóstą generację tego modelu do sprzedaży, postanowiłem przeanalizować czy warto kupić używaną hybrydę CR-V. Wiem, 120 tysięcy złotych to nie mało jak na samochód z drugiej ręki. Oczywiście, ta kwota może być dużo wyższa, ale jednak, wróćmy do sensu zakupu trzyletniego SUV-a z hybrydą pod maską za taką kwotę.

Używana Honda CR-V piątej generacji. Emocji tu nie zaznasz

Nie ukrywam, miałem styczność z tym modelem kilkukrotnie. Mocny silnik benzynowy (łączna moc 184 KM), połączony z bezstopniowym automatem dawał sobie radę. Plusem jest także całkiem bogate wyposażenie oraz dobra jakość wykonania. Żeby nie było zbyt kolorowo – wieje tu mocno latami 90-tymi. Da się przyzwyczaić ale w porównaniu do europejskich SUV-ów z tego czasu, Honda jest bardzo… “staroświecka”. Szczególnie jeśli popatrzymy na system multimedialny. Całe szczęście działa Apple CarPlay i Android Auto. Nie każdemu spodoba się również ta imitacja drewna i… radzę się do niej przyzwyczaić, ponieważ często ją widziałem w ogłoszeniach aut używanych.

Silnik hybrydowy w Hondzie CR-V jest świetny ale w określonych warunkach

Ten japoński SUV został wyposażony w napęd na cztery koła. Motor to 2-litrowa benzyna połączona z silnikiem elektrycznym. Łączna moc to 184 KM i 312 Nm. Wygląda to całkiem znośnie ale… układ hybrydowy swoje waży, przez co masa własna to aż 2275 kilogramów! Efekt? Przyspieszenie do 100 km/h trwa aż 9,2 s. Radzę przyzwyczaić się do wycia bezstopniowego automatu. Na szczęście tylko wtedy, gdy wciśnięcie pedał gazu do oporu. W innych przypadkach jest cicho. Dodam jeszcze, że zbiornik paliwa ma 57 litrów. A to oznacza, że jeśli będziecie jeździli ekonomicznie w mieście, stację odwiedzicie co 800 kilometrów. Auto potrafi spalić 6 litrów benzyny na każde 100 kilometrów w takich warunkach.

Niestety, każdy wyjazd w trasę – mam tu na myśli drogi szybkiego ruchu – sprawia, że Honda CR-V pali ogromne ilości paliwa. Nic dziwnego. Masa, bezstopniowa skrzynia i nastawienie na miasto sprawiają, że 8 – 10 litrów benzyny na każde sto kilometrów jest normą. Dodam jeszcze, że prędkość maksymalna wynosi 180 km/h, ale nie radzę się tak rozpędzać. Wtedy robi się bardzo głośno. Swoją drogą, bawi mnie to, że samochody do miasta są tak duże i ciężkie. OK, może i zużywają niewiele paliwa jak na takie rozmiary i masę, ale jednak, wydawało mi się, że w mieście lepszy będzie kompaktowy pojazd, a nie duży SUV. Z resztą, co ja się tam znam.

Dlaczego uważam, że jest to świetny wybór ale w określonych warunkach? To proste. Chodzi o to, że ten samochód raczej nie nadaje się na autostrady. To znaczy, oferuje bardzo dużo miejsca, fotele są wygodne (robiłem nim po 500 kilometrów “na strzał” i nie narzekałem), ale nie do końca podoba mi się wyciszenie kabiny. Powyżej 120 km/h robi się głośno. Druga sprawa to spalanie. Już samo dziesięć litrów benzyny na setkę skutecznie zniechęca do szybkich podróży autostradowych. To auto do miasta i na lokalne drogi krajowe.

Używana Honda CR-V V generacji – popularne usterki tego modelu

CV-V piątej generacji była produkowana od 2018 do 2023 roku. Przeanalizowałem wiele opinii osób, które jeżdżą już dłuższy czas tym samochodem i… nuda. To znaczy, nuda w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie ma praktycznie żadnych poważnych awarii. Fakt, to całkiem świeże auto, serwisowane głównie w ASO. Dlatego też jeśli traficie model z polskiej dystrybucji, myślę, że śmiało można brać go pod uwagę. Czy używana Honda CR-V V generacji to popularne auto na Otomoto.pl? Niekoniecznie. Znalazłem 43 sztuki. Możesz zobaczyć sam klikając w ten link.

To może świadczyć o tym, że jeśli ktoś się zdecyduje na ten model, a taki SUV odwdzięczy się mu bezawaryjnością i całkiem atrakcyjnym spalaniem, będzie go użytkował przez długi czas. Nie jest to samochód dla przedstawiciela handlowego, stąd też niewielkie przebiegi używanych modeli. To duży plus.

Co ciekawe, nie pojawiają się też usterki drobne. Ja w moim testowanym egzemplarzu nie znalazłem żadnej wady. Spasowanie było naprawdę dobre, nic nie skrzypiało, nic nie trzeszczało. Niektórzy sugerowali, że na mrozie może zacinać się otwieranie bezkluczykowe ale pamiętajmy, że trudne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na elektronikę każdego samochodu, niezależnie od marki.

Używana Honda CR-V V generacji. Warto?

Według mnie tak. To praktycznie bezawaryjny samochód. Jeśli będziemy o niego dbali, odwdzięczy się nie tylko brakiem usterek, ale wysokim komfortem jazdy. Ma przestronną kabinę i świetną jakość wykonania. Fakt, 120 – 150 tysięcy złotych to dużo jak na trzyletnie auto, ale tak naprawdę patrząc na przebiegi, w tej cenie “dostajemy” praktycznie nowy samochód, który dodatkowo może pochwalić się bardzo bogatym wyposażeniem. Skóra, automatycznie zamykana klapa bagażnika, szereg systemów bezpieczeństwa, aktywny tempomat, czujniki parkowania z kamerą cofania to tylko wybrane “dodatki”, które mogą znaleźć się na pokładzie Hondy CR-V piątej generacji.